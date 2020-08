MF spustilo rokovanie so samosprávami o kompenzáciách sociálnych opatrení

dnes 12:46 -

Ministerstvo financií (MF) SR začalo rokovania so samosprávami o riešeniach, ktoré by mali priniesť kompenzáciu vládou pripravovaných sociálnych opatrení s vplyvom na kraje, obce a mestá. Ide najmä o zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do 15 rokov a autobusovú dopravu zadarmo pre dôchodcov, študentov a iné vylúčené sociálne skupiny. Výšku kompenzácií a technické riešenie by mala stanoviť pracovná skupina zložená zo zástupcov MF a jednotlivých samospráv.

"Ak vláda robí opatrenia, ktoré spôsobujú výpadky, pristupujeme k tomu zodpovedne," povedal minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ako sa peniaze dostanú k samosprávam, je podľa neho iba technická záležitosť, podstatné je vyčíslenie sumy. Nepôjde podľa neho o jednorazové opatrenie, ale o nastavenie mechanizmu, akým sa budú peniaze dostávať do samospráv.

Predseda SK8 Jozef Viskupič stretnutie ocenila a pripomenul, že v minulosti samosprávy pri vládnych opatreniach s dosahom na obce, mestá a kraje nemali na diskusiu partnera. Vedel by si však predstaviť, že by sa takéto stretnutia uskutočnili ešte predtým, kým vláda opatrenia oznámi. Doprava zadarmo pre určité sociálne skupiny je podľa neho dobrý benefit, no náhradu výpadku, ktorý to spôsobí samosprávam, sa musí s MF vyrokovať.

Súčasné rokovania však neriešia zníženie príjmov z podielových daní pre samosprávy spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Tieto výpadky môžu samosprávy vykryť zo zvýhodnených pôžičiek, ktoré by sa mohli zmeniť za splnení určitých podmienok aj na granty.