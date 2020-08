Boeing ponúkol zamestnancom možnosť dobrovoľného odchodu

dnes 13:16 -

Boeing tak chce ponúknuť dobrovoľný odchod zamestnancom divízie komerčných lietadiel a služieb a tiež v prípade korporátnych funkcií. Uviedol to generálny riaditeľ Dave Calhoun v ozname pre zamestnancov.

„Prepúšťanie je ťažkým, ale nevyhnutným krokom na prispôsobenie sa novej realite, zachovanie likvidity a pozície pre prípadný návrat k rastu,“ napísal Calhoun a dodal, že Boeing v najbližších troch rokoch predpokladá výrazne menší trh.

Koronakríza tvrdo zasiahla aerolínie, výrobcov lietadiel aj ich dodávateľov. A ešte viac prehĺbila problémy Boeingu, ktorý už predtým zápasil so zmrazením výroby a vyše roka trvajúcim uzemnením modelov 737 MAX po dvoch tragických haváriách.

Spoločnosť v súčasnosti nemá stanovený žiadny cieľ a nabáda všetkých zamestnancov, ktorí majú záujem o dobrovoľný odchod s balíkom výhod, aby sa prihlásili. Nová ponuka je nad rámec avizovaného celkového zníženie počtu pracovnej sily o 10 % a je reakciou na spätnú väzbu od zamestnancov, uviedol Calhoun.

Boeing v apríli oznámil, že zníži počet svojich zamestnancov o 160.000, čo predstavuje približne 10 % jeho celkovej pracovnej sily. Väčšina z nich by mala byť prepustená do konca tohto roka v divízii komerčných lietadiel.

Detailnejšie informácie o dobrovoľnom odchode poskytne koncern zamestnancom na budúci týždeň, uvádza sa v ozname generálneho riaditeľa.