Soros pre La Repubblica: Tí, ktorí majú dlh, sú vinní

Zdroj: la republica

Foto: SITA/AP

dnes 12:33 -

Soros sa v rozsiahlom rozhovore pre taliansky denník okrem iného vyjadril aj k otázke fondu obnovy. Tvrdí, že kvôli viacerým štátom, tzv. Šetrnej päťky, Holandsku, Rakúsku, Švédsku, Dánsku a Fínsku, bude pôžička menšia. Tragédiou podľa neho je, že sú to v podstate proeurópske štáty, ale sú veľmi sebecké a veľmi šetrné. skromní. „Mimoriadnym sklamaním je rozsah plánov v oblasti zmeny klímy a obrannej politiky. Zároveň sa chcú uistiť, že peniaze budú dobre vynaložené. To spôsobuje problémy južným štátom, ktoré boli vírusom najviac zasiahnuté.“

Soros stále verí, že lepším riešením by boli ním navrhované tzv. večné európske dlhopisy. Dodáva, že je stále dosť času na prijatie tejto myšlienky. „Dovoľte mi najskôr vysvetliť, prečo sú večné dlhopisy také atraktívne, a potom odpoviem, prečo je to v súčasnosti nepraktický nápad. Ako už názov napovedá, istina dlžného dlhopisu sa nikdy nemusí splatiť, splatné by boli iba ročné úrokové platby. Za predpokladu, že úroková sadzba je 1 %, čo je dosť veľkorysé v čase, keď Nemecko predáva tridsaťročné dlhopisy za zápornú úrokovú sadzbu, by stál 1 bilión eur dlhopisu 10 miliárd ročne. Takto získate neuveriteľne nízky pomer nákladov a prínosov 1: 100. Okrem toho by 1 bilión eur bol k dispozícii okamžite v čase, keď je to naliehavo potrebné, zatiaľ čo úrok musí byť zaplatený časom a čím dlhšie to bude trvať, tým menšia bude jeho diskontovaná súčasná hodnota.“







Tak teda čo stojí v ceste ich vydávaniu? „Kupujúci dlhopisu sa musia ubezpečiť, že Európska únia bude schopná uspokojiť tento záujem. Vyžadovalo by si to, aby EÚ disponovala dostatočnými zdrojmi (daňovou právomocou) a aby členské štáty tieto dane ani zďaleka tieto dane nemali pod kontrolou. Šetrná štvorka - Holandsko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko (už je to v súčasnosti päťka, pretože sa k nim pripojilo Fínsko) tomu bráni. Dane by sa ani nemuseli uložiť, stačilo by ich povoliť. Zjednodušene povedané, práve toto znemožňuje vydávanie trvalých dlhopisov.“

Na otázku, či s tým nemôže niečo urobiť kancelárka Merkelová, ktorá je odhodlaná dosiahnuť úspech nemeckého predsedníctva, Soros odpovedal, že robí maximum, ale stavia sa proti hlboko zakorenenej kultúrnej opozícii. „Nemecké slovo schuld má dvojaký význam. Znamená to dlh a vinu. Tí, ktorí majú dlh, sú vinní. Tento postoj ale neuznáva, že aj veritelia môžu byť vinní. Je to kultúrny problém, ktorý je v Nemecku zakorenený veľmi hlboko. Spôsobilo to konflikt medzi tým, že chcú byť súčasne nemeckými a európskymi. Dokazuje to aj nedávne rozhodnutie nemeckého najvyššieho súdu, ktoré je v rozpore s Európskym súdnym dvorom.“