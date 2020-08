KSK zrekonštruuje frekventovanú cestu s mostom pri obci Perín – Chym

dnes 15:16 -

Košický samosprávny kraj (KSK) začal aktuálne s opravou cesty III/3315 medzi Veľkou Idou časť Gomboš a obcou Perín - Chym v okrese Košice - okolie. Súčasťou prác je rekonštrukcia mosta v extraviláne Perína, ktorý je zaradený do kategórie šesť, čo znamená veľmi zlý stavebno-technický stav.

Obnova cesty v dĺžke zhruba 3,5 kilometra si nevyžiada väčšie dopravné obmedzenia, práce sa budú realizovať vždy v jednom jazdnom pruhu. Rekonštrukcia cesty aj mosta bude stáť takmer 470.000 eur, financovaná bude z úveru z Európskej investičnej banky (EIB). Ukončená by mala byť do konca januára 2021, informoval v pondelok Úrad KSK.

Cesta neprešla väčšími úpravami viac ako 40 rokov, na pokraji životnosti je aj daný most. "Pod zlý technický stav tejto cesty sa podpísala najmä jej vyťaženosť, s ktorou sa pri jej výstavbe nerátalo. Je to jedna z hlavných spojníc do priemyselného parku v Kechneci a vo Veľkej Ide, takže má veľký význam aj z pohľadu udržania zamestnanosti v okrese Košice - okolie," informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Stavebné práce na moste zahŕňajú výmenu zvršku aj časti mostných krídel a vybudovanie novej nosnej konštrukcie. Odvodnenie z okolitých polí pod mostom vydláždia. V rámci rekonštrukcie opravia aj dva priepusty, cesta od intravilánu obce Perín až po časť Gomboš bude mať nový asfaltový koberec a krajnice cesty budú spevnené.

"Úsekom denne prechádza množstvo áut, ktoré smerujú do priemyselného parku v Kechneci, zároveň ju preťažuje nákladná doprava. Okrem toho ide o jednu z hlavných trás, ktorá má napojenie na diaľnicu do Maďarska. Cesta má regionálnu dôležitosť, čo si však za posledné roky vyžiadalo svoju daň. V budúcnosti by mal pribudnúť obchvat obce, ktorý by znížil dopravnú záťaž, no dovtedy bolo nevyhnutné situáciu vyriešiť," konštatoval starosta obce Perín - Chym Ladislav Molnár.