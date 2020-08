Trhy sa vracajú k historickým maximám. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Rast ťahá pár veľkých

Mohlo by sa zdať, že situácia sa normalizovala. Akcie sa priblížili k historickým maximám, ekonomiky sa rozbiehajú a na pandémiu sme si nejak už všetci zvykli. Darčeky v podobe monetárnych stimulov centrálnej banky zafungovali a akciové indexy sa veľmi rýchlo spamätávajú – rýchlejšie ako ekonomika. Poslednému polroku dominovali technologickí giganti na čele s tzv. FAANGM – Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google a Microsoft. Nebyť týchto spoločností, akciový index by bol naďalej v strate. Akcie reportovali lepšie výsledky ziskovosti za 2Q ako očakával trh a ukázalo sa, že odhady analytikov boli príliš pesimistické. Napriek tomu sa začínajú vytrácať faktory, ktoré by mohli trhy vytlačiť ešte vyššie. Efekt „darčekov“ od centrálnych bánk a lepších výsledkov je už započítaný v cene. Ale čo ďalej? Pozornosť investorov sa upiera na blížiace sa prezidentské voľby v USA.

Príde zníženie stimulov?

Inflácia v USA sa vracia do normálu. V júli poskočila najviac od roku 1991. Inflácia meraná cez spotrebiteľský kôš tovarov a služieb narástla medzimesačne o 0,6 %. Jadrová inflácia očistená o pohonné hmoty a potraviny sa zvýšila o 0,6 %. Pri oboch boli očakávania na čísle 0,2 %. Ide o výrazne vyšší výsledok. Dôvodom tohto vývoja je obnovenie ekonomickej aktivity v krajine, čomu dopomáhali aj stimuly centrálnej banky – FEDu. Ten cez nákupy aktív nalial do ekonomiky miliardy. Prvý rast inflácie už vidíme, ale nedá sa rozlíšiť, či je to na základe návratu ekonomickej aktivity alebo ide o celoplošný rast inflácie spôsobený masívnymi stimulmi centrálnych bánk. Ak by sa vysoké čísla opakovali aj v ďalších mesiacoch, centrálna banka by musela uvažovať nad znížením stimulov.





Čaká nás pokojný týždeň

Pred nami je pomerne pokojný týždeň. Na finančnom trhu budú zverejnené druhotriedne dáta s malým vplyvom na vývoj cien. Za zmienku stoja piatkové čísla indexu nákupných manažérov – PMI. Výsledky ukážu, ako vidia kľúčoví manažéri budúci vývoj ekonomiky.

