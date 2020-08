Gazprom vyviezol do Európy v 1. polroku takmer o pätinu menej plynu

dnes 19:31 -

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom vyviezla v 1. polroku do Európy necelých 79 miliárd kubických metrov (m3) plynu. To znamená pokles takmer o pätinu a zníženie šancí splniť tohtoročný cieľ dodávok na úrovni viac než 166 miliárd m3.

Ako vo štvrtok oznámila ruská firma, za prvých šesť mesiacov dodala na európske trhy vrátane Turecka 78,94 miliardy m3 plynu. Medziročne to znamená pokles o 18 %, keď v rovnakom období minulého roka vývoz Gazpromu do Európy predstavoval 96,43 miliardy m3.

Prudký pokles vývozu komplikuje Gazpromu možnosti dosiahnuť tohtoročný cieľ vývozu, ktorý si stanovil na úrovni okolo 166,6 miliardy m3. Dopyt po plyne je totiž nižší než v minulom roku, čo je dôsledok pandémie nového koronavírusu.

Gazprom okrem toho čelí silnej konkurencii, ku ktorej patrí napríklad skvapalnený plyn. Vlani vyviezla spoločnosť do Európy celkovo 199,2 miliardy m3 plynu.

Ruský plynárenský koncern okrem toho informoval aj o dodávkach plynu do Číny, do ktorej začal vyvážať prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri v decembri minulého roka. Ako uviedol, od januára do konca júna vyviezol na čínsky trh 1,57 miliardy m3 plynu.