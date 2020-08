SIH pripravuje nástroj na podporu inovatívnych firiem postihnutých pandémiou

dnes 13:16 -

Slovak Investment Holding (SIH) a Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) s podporou Ministerstva financií SR spolupracujú na príprave investičného finančného nástroja, ktorý by SIH umožnil podporiť inovatívne spoločnosti v súčasnom problematickom období. Nástroj by mal dočasne nahradiť spomalenie prílevu investícií do slovenských inovatívnych spoločností vo fáze rastu a zabrániť tak ich podkapitalizácii, informoval vo štvrtok SIH.

Investície budú prístupné vo forme konvertibilného úveru so splatnosťou 18 až 36 mesiacov, pričom maximálna výška istiny a akumulovaných úrokov pri splatnosti nesmie presiahnuť 800.000 eur. SIH a SAPIE budú spolupracovať pri vyhľadávaní vhodných spoločností a pri posudzovaní ich inovatívnosti.

Prostriedky na uvedené investície budú z európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom schéma štátnej pomoci už bola schválená Európskou komisiou. SIH predpokladá, že jednotlivé investície budú realizované od septembra do decembra.