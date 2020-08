Technológie a politika: Prečo nás elektrické autá nezachránia

Zdroj: theconversation;WolfStreet

Foto: SITA/AP

dnes 0:38 -

Všetci hlavní výrobcovia automobilov už v súčasnosti zavádzajú výlučne elektrické modely na batérie a mnoho vlád pripravuje a upravuje zákony na podporu ich vlastníctva. Súčasná úroveň vlastníctva elektrických automobilov na batérie je na celom svete je nízka, miera rastu je však vysoká. Očakáva sa, že odvetvie je pripravené na vzlet a elektrické automobily na batérie sa všeobecne považujú za kľúčovú súčasť boja proti zmene klímy.

Celkový trh s novými vozidlami v Nemecku sa za prvých sedem mesiacov roku 2019 znížil o 30 % na 1,526 milióna kusov. Predaj EV vozidiel však za prvých sedem mesiacov prudko stúpol o 65 %, potom, čo už v rovnakom období v roku 2019 prudko stúpol o 88 %. Podľa nemeckej agentúry KBA, ktorá spravuje celoštátne registrácie nových vozidiel, sa k 8. augustu predalo 61 105 EV, čo predstavuje 4 %-ný podiel na celkovom predaji nových vozidiel. V roku 2018 to bolo menej ako 1 %. A to sa ešte vláda chystá výraznejším bonusom prispieť na podporu predaja v tomto segmente.

Ak by ste ale predpokladali, že najviac z toho dokázala uchmatnúť Tesla, bol by to omyl. Podiel Tesly na trhu s elektrickými automobilmi klesol z 18,4 % na 8,7 %. V Nemecku Teslu predbehli traja automobiloví výrobcovia - Volkswagen Group, Renault a Hyundai Group. Daimler Group je na tom rovnako ako Tesla.

Tesla pripravuje svoj montážny závod v Nemecku. V čase, keď ho spustí, už ale ponúknu aj ďalší významní výrobcovia automobilov elektrické modely, ktorí v súčasnosti nič podobné v katal´gu nemajú. A obri so svojimi početnými značkami sa pripravujú, aby ponúkli celé spektrum vozidiel vo všetkých kategóriách a cenových triedach. Po škandále s podvodmi s dieselovými emisiami, sa spotrebitelia začali odvracať od dieselových motorov. EV sú jediným hlavným segmentom, o ktorý je záujem aj počas pandémie. Tesle sa podarilo prebudiť obrov a tí teraz idú po tomto trhu s plným nasadením. A Tesla s nimi musí bojovať, konkurovať cenou, službami, kvalitou, spoľahlivosťou a brať do úvahy všetky ostatné faktory, ktoré požadujú bežní spotrebitelia, nie fanúšikovia značky.







Čistejšia doprava je dôležitá z mnohých dôvodov, v neposlednom rade pre splnenie cieľov v oblasti uhlíkových emisií. Dôležitý je však kontext. Ak by boli všetky existujúce vozidlá jednoducho nahradené elektrickými modelmi, zostalo by množstvo problémov s emisiami nevyriešených. Namiesto toho je pravdepodobnejšie, že pri prechode na čistejšiu dopravu budeme potrebovať radikálne znížiť budúce vlastníctva súkromných vozidiel.



Základné otázky sú sociálne a politické, nielen technologické. Zo zjednodušeného technologického hľadiska môže byť akumulátorový elektrický automobil lepší ako ten, ktorý má spaľovací motor. To však neznamená, že je rozumné, aby sa zvolila hromadná výmena jedného za druhé. Elektrické autá nemajú nulové emisie. Ťažba a výroba produkujú emisie. Elektrický pohon musí byť nabitý, zahŕňa emisie z výroby elektrickej energie založené na „energetickom mixe“: kombinácii rôznych zdrojov energie, ktoré spĺňajú potreby spotreby energie.

Pre každé nové elektrické vozidlo sa dá vypočítať emisia na jeho „životný cyklus“. „Stelesnené emisie“ z výroby a ťažby sa postupne „vyplácajú“, ak nabíjanie automobilu produkuje menej emisií zo zmesi energií ako benzín alebo nafta. Jedna štúdia zo Spojeného kráľovstva odhaduje, že dosiahnutie návratnosti môže trvať dva až šesť rokov. Môže trvať roky, kým sa nové auto skutočne stane zdrojom nižších emisií.





Máme zhruba desať rokov, aby sme radikálne znížili emisie uhlíka na približne 50 % ročných emisií a dlhodobým cieľom sú nulové emisie do polovice storočia. Jednoduchý prechod na elektrické autá predpokladá, že sa dajú vyrobiť v dostatočnom množstve. Aj keď sa to ukáže ako možné, presúva to pozornosť z nášho neustáleho spoliehania sa na súkromnú dopravu produkujúcu emisie.

Je zrejmé, že ide o globálny problém. Odhaduje sa, že na svete je viac ako 1,5 miliardy vozidiel. Od 70-tych rokov minulého storočia sa ich celková množstvo zhruba každých 20 rokov zdvojnásobuje. Čína je v súčasnosti najväčším trhom na svete, s viac ako 300 miliónmi vozidiel a 250 miliónmi automobilov a nárastom o viac ako 15 miliónov automobilov iba v roku 2018. V absolútnom vyjadrení má Čína tiež najviac elektrických vozidiel. To však ilustruje ďalší problém. Rast súkromného vlastníctva vozidiel v Číne predstavuje nové zdroje emisií, takže niektoré z budúcich čistých úspor emisií výberom elektrických vozidiel budú „úsporami“ z nových zdrojov emisií.

Asi by nebolo správne tvrdiť, že v súčasnosti je lepšie ak si jednotlivec nekúpi elektrické auto. Ale našu planétu nezaujímajú naše preferencie, ani vývoj, že sa autá stali pre nás natoľko dôležité. Prechod na elektrické vozidlá s batériou a iné „vozidlá s veľmi nízkymi emisiami“ sa javí ako dobrá vec, pretože to znamená čistejší vzduch a nízke alebo žiadne emisie počas jazdy vozidla. Je to však veľmi odlišné od toho, či má zmysel uplatňovať politiku, ktorá uľahčuje hromadné vlastníctvo súkromných vozidiel.







Prečo radšej nevenovať pozornosť rozvoju alternatív k našej závislosti na súkromnej doprave. Mohlo by to mať mnoho rôznych foriem: väčšie investície do vlakov a inej dopravy s nízkymi emisiami, povzbudzovanie ľudí, aby radšej pracovali vo svojich miestnych komunitách než aby dochádzali za prácou, (niečo, čo koronavírus už presadzuje), alebo zavedenie systémov, ktoré podporuje zdieľanie jázd, či vlastníctva automobilov.

Pandémia nás prinútila premýšľať o doprave inak, pozitívne i negatívne. Na jednej strane rastie využitie bicyklov, či elektrických kolobežiek, na strane druhej rastie strach z cestovania vo vlakoch, či hromadných prostriedkoch. Pozitívne zmeny sú však možné. Vďaka lepšej informovanosti a prostredníctvom politiky, nielen technológií.