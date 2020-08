Mohamed El-Erian: Najväčšou hrozbou pre akciovú rally je vlna firemných bankrotov

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:01 -

Napätie medzi USA a Čínou sa zvyšuje, najmä pokiaľ ide o rozsiahly pekinský zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu a nedávne Trumpove vyjadrenia týkajúce sa sociálnej siete TikTok vlastnenej Čínou a populárnej aplikácie správ WeChat spoločnosťou Tencent.

„Myslím, že to, čo vykoľajuje tento trh, nie je rastúce napätie medzi USA a Čínou, nie sú väčšie politické rozdiely. Trh by vykoľajili bankroty vo veľkom meradle,“ uviedol hlavný ekonomický poradca Allianz. „V opačnom prípade máte veľmi silnú technickú podporu tohto trhu,“ dodal El-Erian, bývalý generálny riaditeľ investičnej spoločnosti Pimco, ktorí tvrdí, že za rastom akcií v posledných týždňoch sú technické ukazovatele, a to aj napriek pandémii koronavírusu a iným protivetrom.

Akcie doteraz vykazovali rast napriek geopolitickým vzplanutiam. Priemyselný index Dow Jones rástol o viac ako 250 bodov, pričom minulý týždeň posilnil o 3,8 %. Po silnom zotavení zo strmých strát vyvolaných koronavírusom, od februára do konca marca, je S&P 500 približne 1 % pod úrovňou z 19. februára.

„Konkurzy prechádzajú krátkodobým problémom s likviditou po dlhodobé problémy s platobnou neschopnosťou. Ak nastanú bankroty, nezamestnanosť sa stane problematickejšou a nastáva znehodnotenie kapitálu. Verte mi, že ak existuje jedna vec, ktorej peniaze Federálneho rezervného systému nedokážu pomôcť, je to strata hodnoty kapitálu.“

Dodal, že oživenie americkej ekonomiky po zotavení sa z najhoršieho, by stále mohlo viesť k bankrotom. „Potrebujeme rast, aby sme opäť chytili, musíme sa dostať k oživeniu v tvare písmena V a nie v tvare odmocniny, kde je síce najskôr rast, ale neskôr stagnácia."



Na zvyšovanie napätia medzi USA a Čínou upozorňuje aj ekonóm Jeffrey Sachs. Americkí politici podľa neho riskujú, že urobia hroznú chybu. Geopolitická studená vojna s Čínou by ohrozila globálnu bezpečnosť v už tak búrlivom období poznačenom pandémiou. „Posledná studená vojna bola dosť nebezpečná," uviedol. „Táto by bola ešte nebezpečnejšia."



Napätie medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta sa počas pandémie, ktorá vznikla v čínskom meste Wuhan, zosilnilo. Vzťahy neboli ideálne už niekoľko rokov, napätie vzrástlo v dôsledku obchodnej vojny vyvolanej prezidentom Donaldom Trumpom a kvôli bezdrôtovej sieti 5G, ktorú chce v USA budovať Huawei. „Aj keď sa politika v USA stáva dosť tvrdou hrou, je to tiež neuveriteľne nebezpečný šport hrať sa so skutočnosťami a klamstvami, ktoré teraz hovoríme o Číne, čo má dôsledky,“ uviedol.