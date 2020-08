Konsolidáciou úverov: Ženy si zlučujú pôžičky do jednej častejšie ako muži

Zdroj: Home Credit

Mnoho Slovákov dnes spláca viacero menších či väčších pôžičiek, pričom každá splátka im pritom nezriedka odchádza do inej finančnej inštitúcie, s rozdielnou úrokovou sadzbou a v rôznych termínoch. Dá sa to však zjednodušiť a ešte na tom aj ušetriť peniaze a energiu. „Spojenie akýchkoľvek pôžičiek do jedného úveru, čiže ich konsolidácia, je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako ušetriť nielen na úrokoch ale aj poplatkoch za viaceré úvery. Nebudete už potom musieť uhrádzať viaceré mesačné splátky, ani poplatky za vedenie účtov vo viacerých bankách. Splácať budete len jeden úver, čím sa dá spravidla dostať aj k nižšej úrokovej sadzbe a tým aj k menšej mesačnej splátke,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Nezanedbateľnou výhodou konsolidácie je jednoduchosť. Ide o jeden úver s jednou splátkou, nemusíte sledovať viac úverov. Stačí si stráži len jeden termín splatnosti. Spojiť možno úvery, kreditné karty, kontokorent aj lízing a často aj mikroúvery. Bežne sa už aj konsolidované úvery poisťujú pre prípady náhlej nemožnosti splácať v čase choroby, úrazu alebo straty zamestnania." Typický klient konsolidácie má 2 menšie spotrebiteľské úvery rádovo v stovkách eur, jeden väčší úver na bývanie alebo na auto, 1 až 2 kreditné karty a k tomu mikropôžičku," uvádza Miroslav Zborovský. "Nie je však výnimkou, že konsolidujeme až 10 úverov, v priemere sú to však 2 až 3 úvery," dodáva Zborovský.

Ženy majú väčší poriadok aj vo financiách ako muži

Je bežné, že si ľudia berú rôzne druhy úverov a môžu sa občas dostať do situácie, že z akéhokoľvek dôvodu nemajú dostatok peňazí na mesačnú splátku, zmení sa im príjem alebo si len neustrážia všetky termíny splátok. Konsolidácia je optimalizovaný úver, ktorý môže pomôcť v prípade náhlych problémov so splácaním, ale je stále častejšie využívaný v prípade, keď si ľudia chcú ušetriť mesačné splátky.





"Dlhodobo sledujeme, že v žiadostiach o konsolidácie majú na Slovensku a podobne aj v Českej republike prevahu ženy," uvádza hovorkyňa spoločnosti Home Credit pre Slovensko a Českú republiku Linda Bilal. Kým ženy častejšie všetky pôžičky konsolidujú, muži viac preferujú samostatné úvery.

Hlavnou výhodou konsolidácie sú každopádne ušetrené peniaze, a to každý mesiac. "Klienti v priemere šetria takmer 80 eur mesačne, samozrejme to závisí od výšky splátky, ktorú si určia. Od roku 2012 využilo konsolidáciu na Slovensku takmer 10 tisíc klientov, v Českej republike ich bolo už vyše 20 tisíc," dodáva Linda Bilal. "Naši klienti si berú hotovostný úver v priemernej výške 2 600 eur a splácajú ho 5 rokov, v prípade konsolidácie je priemerná suma o 8 700 eur vyššia a dĺžka splácania o 3 roky dlhšia," vysvetľuje Linda Bilal z Home Creditu.

Aj pri konsolidácii treba byť opatrný

Konsolidácia je forma úveru, so všetkými pravidlami, výhodami a zodpovednosťou splácať a dodržiavať dohodnuté pravidlá. Základné pravidlo pri voľbe poskytovateľa konsolidácie je nahliadnuť na stránky Národnej banky Slovenska, do zoznamu bankových a nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Ak tam spoločnosť, od ktorej ste dostali ponuku nenájdete, neodporúča sa brať ani úver ani riešiť konsolidáciu v takejto spoločnosti.