Precenená investícia: Ako sa spoliehanie na charizmu opäť raz nevyplatilo

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:54 -

Son začal svoju podnikateľskú dráhu počas štúdia na univerzite v Berkeley, kde zostrojil prvý elektronický prekladač jazykov. Ten predal spoločnosti Sharp a dosiahol prvý zaujímavý výnos, ktorý predstavoval 1,7 milióna dolárov. Neskôr ešte zrealizoval jeden projekt za 1,5 milióna dolárov a s kapitálom začal skutočné podnikanie doma v Japonsku. Skúšal všetko možné, od predaja mobilných telefónov, cez rozbeh Yahoo! v Japonsku až po investovanie do mladých podnikateľov z Číny. Jeden z nich náhodou zakladal portál Alibaba... A zvyšok je, ako sa zvykne hovoriť, už história.





Niektoré investície sa SoftBank podarili, na niektorých sa popálili, ako uvádza portál bloomberg.com. Ale 38 rokov v „biznise“ už znamenajú predsa len nejaké skúsenosti a nabrúsené ostrohy. To sú nazbierané skúsenosti, z ktorých sa dá ťažiť, ak sa s vami niekto chce podeliť. Veď súčasťou histórie SoftBank je aj len tesne odvrátený krach firmy, keď na začiatku 21. storočia spľasla dot.com bublina a vymazala 99 % hodnoty akcií spoločnosti.







Ale aj z tohoto zúfalého stavu sa firme podarilo pozviechať. Masayoshi Son sa v roku 2017 rozhodol, že svoj ťah na bránku, analytické schopnosti jeho ľudí a kontakty pretaví do najväčšieho technologického fondu. Podarilo sa mu vyzbierať 100 miliárd dolárov od štátnych investičných spoločností krajín stredného východu.

Svoje investície smeroval Vision Fund do moderných technologických mladých firiem v oblastiach ako sú umelá inteligencia, či zdieľané jazdy. Tak ako rýchlo dokáže Masayoshi Son okúzliť oslovených investorov, tak rýchlo zrejme vie posúdiť aj uchádzačov o investíciu. Alebo si to aspoň o sebe doteraz myslí. Povestná je jeho príhoda s korunným princom Saudskej Arábie, kde za 45 minút stráveného spoločného času dokázal Son do Vision Fundu získať 45 miliárd dolárov. Ako Son rád zdôrazňuje „miliarda za minútu“. Štátna Saudská investičná spoločnosť PIF je najväčším investorom vo Vision Fund.

Ale rýchlosť môže byť niekedy nevýhodou. Zdá sa, že rýchle posúdenie startupu Wework, ktorého konceptom je prenajímanie coworkingových priestorov iným podnikateľom bolo pre Vision Fund veľmi zlým krokom. Hlavná tvár spoločnosti Wework, od jej založenia v roku 2010, je Adam Neumann. Tento 41 ročný dlháň (do dvoch metrov mu chýbajú 4 centimetre) sa po príchode do USA začal zaujímať o komunitný rozvoj, rozbiehal odevnú značku pre dojčatá (overal mal na kolenách vypchávky, aby deti neboleli pri lezení kolienka) a skúšal aj vývoj skladacích lodičiek pre ženy.







Pvý úspech však zaznamenal, keď po krízových rokoch oslovil majiteľov budov, v ktorých si prenajal priestory a po úpravách ich prenajímal menším firmám. Majitelia budov boli nadšení, priestory boli rozdelené na menšie kancelárske jednotky sklenenými priečkami a okrem prenájmu priestoru sa Neumann staral o rôzne doplnkové benefity pre nájomníkov. Prvých 7 rokov sa Wework rozrastal raketovou rýchlosťou a historky o firemných teambuildingoch a mimopracovných stretnutiach sú ako vystrihnuté z knihy o „sexe, drogách a rokenrole“. V roku 2017 otvorila Wework svoju pobočku číslo 200 v Singapure a Neumannovi sa podarilo do firmy získať investora s poriadne tučnou peňaženkou. „Chcem z Wework spraviť desaťkrát tak veľkú firmu, ako ste si predstavovali“ povedal podľa portálu nymag.com Masayoshi Son Adamovi Neumannovi počas ich stretnutia. Lenže takmer nulové due diligence a spoliehanie na „charizmu“ sa SoftBank nevyplatilo.







Škandalózne pracovné prostredie, množiace sa historky o privátnych letoch Neumanna s priateľmi, počas ktorých sa na palube intenzívne fajčila marihuana a podobné udalosti naštrbili meno Wework. Plánované umiestneneie akcií formou IPO na burzu sa pod tlakom zo strany SoftBank muselo odvolať a dnes je SoftBank technicky najväčším akcionárom Weworku.





Aby SoftBank predišla úplnej strate, dohodla sa s Neumannom na jeho odchode. Na cestu dostal 1 miliardu dolárov, 500 miliónovú pôžičku a prísľub na odkúpenie časti jeho akcií vo Wework. Následky? V máji 2020 vykázal Vision Fund stratu 17 miliárd dolárov, čo je viac, ako doteraz pre SoftBank dokázal vygenerovať. Veľký podiel na tejto strate majú záchranné investície do Weworku a samozrejme aj precenenie tejto celej investície. Svoj podiel majú aj akcie Uberu, ktoré od momentu IPO poklesli o viac ako 10 %. A do toho všetkého ešte prišla pandémia, ktorá dopadá na všetky odvetvia a ešte zďaleka zrejme nepovedala svoje posledné slovo.







Vision Fund investoval do takmer stovky firiem, najväčšia časť z investícií smerovala do Čínskeho poskytovateľa zdieľaných jázd Didi (viac ako 10 miliárd), o niečo menej bolo vložených do Uberu (7 miliárd) a do Wework prišlo niečo okolo 4,3 miliardy. Ak sa veľkým firmám v portfóliu nedarí, odzrkadlí sa to na všetkých spoločnostiach, do ktorých SoftBank a Vision Fund vstúpili.