Chceli by rozdať polovicu svojho majetku, ale majú s tým problém

Zdroj: marketwatch

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:54 -

Aj keď sľúbili, že aspoň polovicu svojho majetku dajú na charitu, mnohí miliardári podpísaní pod sľubom, sú dnes bohatší ako kedykoľvek predtým. Ako uviedol inštitút pre politické štúdie, „zatiaľ čo niektorí boháči skutočne chcú splniť svoj sľub, mnohí ale nie sú schopní, pretože ich aktíva jednoducho rastú príliš rýchlo.“ Dary pre dobročinnosť nedokážu držať krok s ich rastúcim bohatstvom. Bohatstvo 62 žijúcich amerických miliardárov, ktorí sľub podpísali v roku 2010, sa zvýšilo o 95 %, z 376 miliárd dolárov v roku 2010 na 734 miliárd dolárov k 18. júlu 2020, podľa správy „Gilded Giving 2020“, Inštitútu politických štúdií.

Ak sa miliardári budú chcieť svoj sľub splniť, budú musieť „dramaticky urýchliť rozdávanie, len aby udržali krok s rastom svojich aktív“, dodáva správa.

Charitatívne finančné dary sú čiastočne dotované daňovými poplatníkmi a Inštitút pre politické štúdie tvrdí, že za každý dolár, ktorý miliardár daruje na charitu, „ostatní prispejú až 74 centmi, aby nahradili stratené príjmy. To, čo malo byť občianskou iniciatívou na podporu štedrosti, je pokračovanie koncentrácie súkromnej dobročinnej moci dotovanej daňovým poplatníkom.“

Od roku 2010, 11 zo 62 žijúcich signatárov prísľubu, zaznamenalo pokles svojho bohatstva kvôli „agresívnemu“ charitatívnemu darcovstvu alebo zmenám na trhu, zistil Inštitút pre politické štúdie. Správa však zistila, že ďalších 51 zarába peniaze tak rýchlo, že ich len ťažko dokážu rozdať. Organizácia sa zasadzuje za reformu charitatívnych zákonov, aby sa zabránilo „sekvestrácii“ peňazí v súkromných nadáciách a darcovských fondoch. Darcovia by mali nárok na zníženie dane iba v prípade, že prostriedky sú poskytnuté na včasné uspokojenie verejného záujmu. Kritici, ako je Inštitút pre politické štúdie, tvrdia, že mnoho signatárov Giving Pledge poskytuje svoje dary svojim súkromným rodinným nadáciám alebo darcom podporovaným fondom, čo znamená, že dostanú daňovú úľavu, ale že peniaze sa nemusia rýchlo presunúť na účty charitatívnych organizácií. Darcovia získajú okamžitý odpočet dane, ale svoje rozhodnutie môžu odsunúť na neskôr.

Warren Buffett, ktorý požadoval vyššie dane pre bohatých, nedávno uviedol, že získal „iba menšie výhody“ z odpočtov daní súvisiacich s jeho filantropiou. Jeho federálna a štátna daň z príjmu sa znížila približne o 43 centov za každých 1000 dolárov, ktorú daroval vo forme akcií triedy B Berkshire Hathaway, uviedol. Po júlovom kole darovania akcií v hodnote 2,9 miliardy dolárov, Buffett klesol na ôsme miesto v indexe Bloomberg Billionaires Index.





Ale iní tvrdia, že prísľub predstavuje mimoriadny úspech. Od roku 2010 podpísalo sľub 210 osôb z 23 krajín.



„The Giving Pledge sa dá považovať za historický okamih v histórii filantropie, pretože priniesol nový druh verejnej zodpovednosti za štedrosť, aspoň teoreticky," uviedol Jacob Harold, výkonný viceprezident spoločnosti Candid, organizácie, ktorá poskytuje informácie o neziskových organizáciách a nadáciách. „To znamená, že miliardári vznikajú vďaka nerovnosti a my ako spoločnosť s tým musíme zápasiť. Ak existujú miliardári, som rád, že rozdávajú svoje peniaze, a som rád, že existuje mechanizmus, ktorý to zorganizuje.“



„The Giving Pledge je mnohoraké úsilie, ktoré má pomôcť posunúť sociálne normy filantropie medzi najbohatších ľudí na svete a inšpirovať ľudí, aby dali viac, a čo najskôr stanovili svoje plány darcovstva aby bolo čo najúčinnejšie," uviedol Robert Rosen, riaditeľ filantropických partnerstiev v Nadácii Billa a Melindy Gatesovej. Dodal, že signatári „presadzujú nový štandard štedrosti a že majú morálnu povinnosť zaviazať sa, že väčšinu svojho bohatstva darujú na dobročinnosť, aby tým reagovali na najnaliehavejšie potreby spoločnosti.“







Zdá sa, že niektorí darcovia svoje peniaze uvoľňujú pomalšie, ako by si želali kritici, pretože míňanie peňazí na spoločné dobro je zložitejšie, než ako vyzerá. „Správne rozdávať peniaze je veľmi ťažké," uviedla Avery Fontaineová z BNY Mellon Wealth Management. Je to podľa nej neuveriteľne stresujúce a mnohí darcovia sa cítia osobne zodpovední za úspech alebo neúspech činností, ktoré financujú.



Veľkí darcovia sú vo veku Twitteru a Facebook dobre viditeľní. Veľa bohatých rodín sa preto snaží darovať čo najviac anonymne. Jedným zo spôsobov, ako zostať v anonymite, je darovanie darcovskému fondu, ktorý je kritizovaný za nedostatok transparentnosti. „Nie je to tak, že by darovali na čokoľvek, len chcú príležitosť, ktorá keď nevyjde, dokážu sa z nej poučiť aj bez väčšej kontroly," uviedla Fontaineová. „Rozumné rozdelenie peňazí na dobro môže byť náročnejšie ako peniaze zarobiť,“ myslí si Jacob Harold. „A to je podľa mňa dôvod, prečo veľa darcov nedokáže tak rýchlo zvyšovať počet svojich darov,“ uviedol.



Nedávná správa, ako MacKenzie Scottová, bývalá manželka šéfa Amazonu rozdala 1,7 miliárd dolárov pre 116 neziskových organizácií, poslúžila iným ako motivácia. Scottová rozdala veľké množstvo peňazí pomerne rýchlo a dary nemali obmedzenia, čo znamená, že neziskové organizácie, ktoré peniaze dostali, môžu tieto prostriedky použiť, na čokoľvek, čo považujú za vhodné. „Je to gesto dôvery a pokory," povedal Harold.



Každý, ktor podpísal The Giving Pledge, v otvorenom liste vysvetľuje, čo ho k tomu viedlo. Ale okrem toho neexistuje žiadne oficiálne účtovníctvo o tom, kam darujú svoje peniaze, ani sa nezaznamenáva, koľko peňazí už signatári darovali. Napríklad manželia Gatesoví sa zamerali na globálne zdravotné problémy, ako je malária a HIV, a vzdelávanie v Spojených štátoch amerických. Genmerálny riaditeľ Salesforce CRM, Marc Benioff a jeho manželka Lynne, chcú pomôcť vyriešiť bezdomovstvo a pomôcť detským nemocniciam. Generálny riaditeľ Coinbase, Brian Armstrong, má snahu poskytovať priame platby vo forme kryptomeny ľuďom žijúcim v chudobe.







Jedna pozoruhodná výnimka je najbohatší muž sveta, Jeff Bezos, ktorého čisté imanie sa odhaduje na približne 189 miliárd dolárov. Jeho meno nenájdete medzi signatármi The Giving Pledge On a jeho bývalá manželka založili v roku 2018 organizáciu na riešenie problému bezdomovstva a predškolského vzdelávania pre deti z rodín s nízkym príjmom. Začiatkom tohto roka sa Bezos zaviazal dať 10 miliárd dolárov na riešenie zmeny klímy.