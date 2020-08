Zlatá rally: Dve kľúčové udalosti by mohli rastový trend zvrátiť

Zdroj: CNBC

V tomto roku ceny zlata zaznamenali rekordné maximá, naposledy zaznamenané v septembri 2011. Investori utekali do aktív „bezpečného prístavu“ kvôli pandémii. Minulý týždeň ceny zlata prvýkrát vzrástli nad 2 000 dolárov za uncu, v nasledujúcich troch rokoch by sa mohli posunúť až na 4000 dolárov za uncu. „Celkom ľahko by sa mohlo zlato dostať na 4000 dolárov," povedal Frank Holmes, generálny riaditeľ investičnej spoločnosti US Global Investors, pre CNBC. Poukázal na bilióny dolárov, ktoré sú potrebné na stimuláciu americkej ekonomiky počas pandémie koronavírusu, a dodal, že ministri financií krajín G-20 a centrálne banky „spolupracujú ako kartel a všetci tlačia bilióny dolárov za nulovú úrokovú sadzbu. Pri nulových úrokových sadzbách sa zlato stáva veľmi, veľmi atraktívnou triedou aktív,“ uviedol Holmes.





Voľnejšia menová politika vo všeobecnosti znamená, že investori viac vyhľadávajú zlato ako aktívum. Keď reálne výnosy klesajú, cena zlata stúpa a naopak. V takomto prípade sú náklady na držanie zlata, ktoré nie je výnosným aktívom, nižšie, pretože investori sa vzdávajú úroku, ktorý by sa inak získali z výnosových aktív.

Yung-yu Ma, hlavný investičný stratég BMO Wealth Management, súhlasí s tým, že existuje mnoho faktorov podporujúcich zlato, poukázal ale na dve, ktoré by smerovanie mohli obrátiť. „Iba opatrne extrapolujeme tieto súčasné faktory ... zvlášť keď vieme, že na obzore sú dve veľké udalosti, ktoré by mohli zmeniť nastolenú trajektóriu. Jedným z nich je samozrejme vývoj vakcín a druhým sú voľby,“ povedal pre CNBC. „Myslíme si, že ... najmä vakcína má potenciál posunúť niektoré z tých pozitívnych faktorov, ktoré v súčasnosti pracujú v prospech zlata," uviedol.

Analytici tvrdia, že ceny zlata by mohli reagovať aj na americké voľby. Podľa výskumnej skupiny Third Bridge Group so sídlom v New Yorku, by cena zlata mohla po voľbách klesnúť pod 1600 dolárov, a v budúcom roku môže opäť rásť. Minulý týždeň poskytovateľ finančných údajov Refinitiv poukázal na politický vývoj v USA, ktorý by mohol narušiť finančné trhy a podporiť zlatú rally. Demokratický kandidát Joe Biden v júlovom prieskume viedol nad Donaldom Trumpom. V prezidentských voľbách v roku 2016, po prekvapivom víťazstve Trumpa nad Hillary Clintonovou, investori volili zlato ako bezpečné útočisko, čo vytlačilo ceny zlata takmer o 5 %.