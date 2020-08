Dostavba úseku D1 Ivachnová – Hubová sa pravdepodobne oneskorí

dnes 17:01 -

Dostavba úseku diaľnice D1 Ivachnová – Hubová sa pravdepodobne oneskorí. Informoval o tom v piatok po kontrolnom dni minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Pôvodne sa podľa ministra počítalo s termínom dostavby úseku v júni 2022, resp. do konca roka 2022. "V tejto chvíli je to asi príliš ambiciózne. Aj vzhľadom na to, že zhotoviteľ ešte nedisponuje stavebnými povoleniami. Budeme preto hovoriť skôr o roku 2023," povedal.

Väčšina mostných objektov je podľa Doležala hotových, problematické sú dva úseky. "Potrebujeme dokončiť tunel, západný portál, resp. územie, ktoré je v zosuve. To sú objektívne dôvody. Národná diaľničná spoločnosť robí pravidelné kontrolné dni, budeme hľadať riešenia, ako stavbu akcelerovať," dodal minister dopravy.

S výstavbou úseku D1 Hubová - Ivachnová sa začalo v roku 2013. Počas razenia tunela Čebrať sa však museli práce prerušiť pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 15 kilometrov, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na existujúcu diaľnicu do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Cestu buduje združenie firiem OHL ŽS a Váhostav – SK.