SAPIE víta iniciatívu EK na diskusiu v oblasti zákona o digitálnych službách

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) víta iniciatívu Európskej komisie (EK), ktorá prichádza s verejnou konzultáciou k balíku zákona o digitálnych službách. Informovala o tom aliancia s tým, že to považujú i za nevyhnutný krok k spoločným podmienkam zabezpečujúcim rovnosť príležitostí a priestor pre rozvoj slovenských firiem.

"Na druhej strane v procese konzultácie je potrebné upozorniť Európsku komisiu na niekoľko potenciálnych rizík, ktoré táto reforma skrýva," upozorňuje aliancia. Riziká sa týkajú snahy presunúť zodpovednosť za obsah na platformy, ktoré sú bránou do sveta pre mnohé malé a stredné podniky. Tieto povinnosti stavajú podľa aliancie digitálne platformy do pozície editorov zodpovedných za publikovaný obsah. "To povedie k výraznému nárastu ich zodpovednosti, ako aj priamych administratívnych aj finančných nákladov, ktoré budú znášať práve malé a stredné podniky, a tým pádom aj bežní spotrebitelia," poukázala aliancia.

Tieto náklady však môže sprevádzať zánik menších platforiem, ktoré ich nebudú vládať uniesť. "Celkovo teda dobre mienený návrh môže viesť k nižšej konkurencii, silnejšej pozícii dominantných hráčov, vyšším nákladom pre platformy a podniky a vyšším nákladom aj pre spotrebiteľov," dodala aliancia.

SAPIE avizuje, že do procesu konzultácie chce vstúpiť a vyjadriť podmienky, ktoré by mala EK do finálnej podoby zákona pretaviť. "Rok 2020 prinútil svet sa pohnúť smerom k digitálnym výzvam," poznamenala aliancia s tým, že práve digitalizácia je kľúčovým bodom prežitia aj pre slovenské malé a stredné podniky bojujúce o svoje udržanie v tvrdej konkurencii. "Aj preto je potrebné, aby Európska únia mala nastavené spoločné podmienky pre digitálne platformy umožňujúce rast domácich firiem," uzavrela aliancia.