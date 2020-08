Návrh na jednorazovú daň: Jeff Bezos aj Elon Musk by museli zaplatiť desiatky miliárd dolárov

Zdroj: MW

Foto: SITA/AP

dnes 12:10 -

Nový zákon, ktorý podporuje senátor Bernie Sanders, by uvalil jednorazovú daň z bohatstva, ktoré miliardári nahonobili počas pandémie, pričom by sa výnosy použili na zaplatenie výdavkov na ročnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých Američanov.



“Make Billionaires Pay Act,“ ktorý predstavili demokrati vo štvrtok, by uvalil 60 % daň z približne 731,8 miliárd dolárov, ktoré 467 najbohatších ľudí v Amerike nahromadilo od 18. marca. V období, keď viac ako 50 miliónov Američanov požiadalo o podporu v nezamestnanosti, 5,4 milióna prišlo o zdravotné poistenie a ekonomika krajiny sa zasekla. Výnosy z jednorazovej dane by umožnili pokryť všetky náklady na zdravotnú starostlivosť pre každého Američana vrátane liekov na predpis na jeden rok, uviedli senátori. Sanders vo vyhlásení uviedol, že návrh zákona by „zdaňoval obscénne zisky, ktoré miliardári získali počas tejto mimoriadnej krízy.“





„V čase obrovskej ekonomickej bolesti a utrpenia stojíme pred zásadnou voľbu," uviedol Sanders. „Môžeme naďalej dovoliť bohatým, aby sa stali bohatšími, zatiaľ čo všetci ostatní budú chudobnejší, alebo môžeme zdaňovať niekoľkých víťazov, ktorí prišli k miliardám počas pandémie, aby sme zlepšili zdravie a pohodu desiatok miliónov Američanov.“

Podľa vyhlásenia by najbohatšiemu 0,001 % Američanov zostalo po zdanení v tomto roku dohromady viac ako 310 miliárd dolárov.

Amazon

Generálny riaditeľ Jeff Bezos, najbohatší človek na svete, ktorého čisté imanie počas pandémie vzrástlo o 63 % na viac ako 190 miliárd dolárov, by zaplatil jednorazovú daň vo výške 42,8 miliárd dolárov.

Tesla

Generálny riaditeľ Elon Musk, ktorého bohatstvo sa takmer strojnásobilo, keďže akcie Tesla v posledných mesiacoch tak prudko stúpali, by zaplatil 27,5 milióna dolárov.

Facebook

Generálny riaditeľ Mark Zuckerberg, ktorého majetok sa počas pandémie zvýšil takmer o 40 miliárd dolárov, by zaplatil 22,8 miliárd dolárov.

Walmart

Rodine Waltonov, dedičom spoločnosti, vzrástol majetok počas krízy o 21 miliárd dolárov, a zaplatila by daň 12,9 miliárd dolárov.

„Je toneuveriteľné,“ uviedli senátori vo vyhlásení, „ale títo miliardári v súčasnosti platia nižšiu daňovú sadzbu ako učitelia alebo vodiči nákladných vozidiel.“