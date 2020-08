Jediný graf: Úspešná vakcína proti koronavírusu je nebezpečná pre trhy

Zdroj: Bloomberg;CNBC

Foto: SITA/AP

-

Akciové trhy v cenách vraj aktuálne nedostatočne zohľadňujú vyššiu šancu, že vakcína bude do konca novembra schválená. V tom čase by už mohol byť známy aj výsledok amerických prezidentských volieb, napísali analytici Goldman Sachs. Investori už budú okrem toho tušiť, ako sa do šírenia vírusu premietol začiatok školského roka.



Schválenie vakcíny by mohlo "spochybniť trhové predpoklady ohľadom cyklickosti a ohľadom neustále záporných úrokových sadzieb," napísal analytický tím vo svojom komentári, z ktorého cituje agentúra Bloomberg. Takýto scenár by mohol podporovať strmšiu výnosovú krivku, tradičné cyklické tituly a banky, a naopak spochybniť vedúce postavenie technologických akcií.



Keby sa tak stalo súbežne so zmenou americkej administratívy, profit by mohli mať aj rozvíjajúce sa trhy. Ak sa znížia riziká v politike zahraničného obchodu a naopak stúpne daňové riziko v USA.







Agresívne príprava investičných pozícií na takúto zmenu môže byť stále predčasná. Celé téma sa dá ale odohrať vo forme opčných obchodov, odporúčajú v Goldman Sachs. Napríklad call opcie na S & P 500 vyzerajú podľa nej stále atraktívne, Goldman v prípade skoršieho nájdenia vhodnej vakcíny vidí potenciál na úroveň okolo 3700 bodov. Naopak ak by druhá vlna vírusu hospodársku aktivitu výrazne zvrátila, potenciál smerom dole ukazuje na úroveň 2200 bodov, dodali tiež analytici americkej banky. Pokiaľ ide o americký dolár, pohľad na neho je v Goldman Sachs naďalej medvedí. "Spektrum výsledkov je široké a našu najvyššiu dôveru má aj naďalej pokračujúca slabosť amerického dolára," uviedli analytici.



Americké akciové trhy sa dokázali vrátiť na úrovne z obdobia pred pandémiou koronavírusu. Tomu predchádzalo obdobie desiatich rokov pomerne stabilného rastu pri podpriemernej volatility. Podľa Muellera-Glissmanna však v uplynulých mesiacoch v dôsledku opatrení v záujme obmedzenia šírenia nákazy Covid-19 došlo k výraznému poklesu výnosov dlhopisov (vrátane reálnych, teda po odpočítaní miery inflácie), čo spolu s makroekonomickým vývojom prispelo k nárastu ocenenia akcií. "To znamená, že by teraz investori mali počítať skôr sa skromnejší výnosom z akcií," uviedol Mueller-Glissmann vo vysielaní CNBC. "Naďalej navyše panuje značná neistota ohľadom hospodárskeho rastu, a to aj dlhodobo, a rovnako tak nie je jasné, ako sa bude vyvíjať inflácia. Sčítané a podčiarknuté, strednodobo sa nám akcie s prihliadnutím na riziká, nezdá úplne sexy trieda investícií, pokiaľ ide o očakávané výnosy ," doplnil šéf alokácie aktív v Goldman Sachs.