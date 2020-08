Júnové saldo zahraničného obchodu bolo rekordné, môže za to export áut

dnes 9:46 -

Zvýšenie vývozu automobilov spôsobilo v júni tohto roka rekordný prebytok zahraničného obchodu. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR vo svojej správe o vývoji zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roka 2020. Ako dodal úrad, vývoz zo Slovenska v júni dobehol minuloročnú úroveň, dovoz však mierne zaostáva.

Celkový júnový vývoz tovaru zo SR mal hodnotu takmer 6,4 miliardy eura, čo bolo len o 1,2 % menej ako v júni minulého roka. „Celkový dovoz tovaru bol medziročne nižší o 8,9 % a dosiahol 5,6863 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 709,9 milióna eur (o 480,2 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku),“ vyčíslil úrad.

Júnové saldo patrí podľa úradu medzi najvyššie aktívne hodnoty mesačných výsledkov v histórii zahraničného obchodu vôbec. Zapríčinil to najmä rast vývozu o vyše tretiny, dosiahol minuloročnú úroveň. Túto skutočnosť ovplyvnilo najmä medzimesačné zvýšenie vývozu v triede SITC 7 - stroje a prepravné zariadenia, ktorá je rozhodujúcou skupinou v štruktúre zahraničného obchodu SR (patrí tam aj vývoz automobilov). Vývoz strojov a prepravných zariadení do krajín EÚ dosiahol hodnotu vyše troch miliárd eur (v máji to bolo len 2,074 miliardy eur) a vývoz do krajín mimo EÚ sa v júni realizoval v hodnote 1,1486 miliardy eur (v máji to bolo 634,1 milióna eur).

Za prvý polrok 2020 bol celkový vývoz tovaru v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižší o 17,1 %, teda o 33,756 miliardy eur. Hodnota celkového dovozu zaostávala medziročne o 15,6 % (33,57 miliardy eur). Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 185,9 milióna eur (o 730,9 milióna eur nižšie ako v rovnakom období minulého roka).

Ako špecifikoval úrad, vývoz do členských štátov EÚ v januári až júni 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 16,8 %, z celkového vývozu tvoril podiel 79,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,2 % a medziročne klesol o 15,3 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v prvom polroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 18,1 %, z celkového vývozu tvoril podiel 20,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,8 % a medziročne klesol o 16,2 %.

Najobchodovanejšia trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,2 % na celkovom vývoze a 48,6 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 6,3794 miliardy eur pri medziročnom poklese o 4,9 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 13,4 % na 5,7377 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 641,7 milióna eur (o 554 miliónov eur vyššie ako v júni 2019).