Lufthansa vykázala za 2. kvartál stratu

Lufthansa, ktorej patria aj Austrian Airlines a Swiss Airlines, vo štvrtok oznámila, že za tri mesiace do konca júna dosiahla prevádzkovú stratu 1,7 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom mala prevádzkový zisk 754 miliónov eur. To bol najhorší kvartálny výsledok v 67-ročnej histórii spoločnosti.

Nemecký vlajkový dopravca prepravil v období apríl - jún približne 1,7 milióna cestujúcich, o 96 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Tržby v dôsledku toho klesli o 80 % na 1,9 miliardy eur. Lufthansa aj v druhej polovici roka predpovedá prevádzkovú stratu.

Skupina, ktorá dostala vládnu pomoc v hodnote 9 miliárd eur, minulý mesiac uviedla, že zníži 20 % vedúcich pozícií a zruší 1000 miest v administratíve v snahe splatiť túto pomoc a dostať sa z červených čísiel.

Spoločnosť, ktorá ku koncu júna zamestnávala 129.400 ľudí, uviedla tiež, že prepúšťanie v Nemecku už nemôže vylúčiť vzhľadom na vývoj na trhu. Lufthansa sa snažila využívať vládny program podpory pracovných miest, tzv. kurzarbeit, a skrátila pracovný čas svojim zamestnancom. Vo štvrtok však vyhlásila, že už to „nie je v Nemecku reálne“.

Skupina plánuje znížiť svoju flotilu o minimálne 100 lietadiel.