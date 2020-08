Vyjadrenia opozičných poslancov k VSE sú zavádzajúce a populistické

dnes 16:31 -

"Pán Žiga veľmi dobre vie, v akom stave zanechal ministerstvo. Uplatniť si predkupné právo by bolo z pohľadu štátu nemožné, jednoducho na to nemáme peniaze," spresnil štátny tajomník, ktorý zároveň pripomenul, že štát za neuplatnenie predkupného práva zinkasuje od spoločnosti E.ON 35 miliónov eur a ďalšie výhody vrátane preinvestovania 1,5 miliardy eur. Tieto financie môže MH SR použiť napríklad aj na zníženie cien energií.

"Druhá možnosť bola nechať uplynúť lehotu na uplatnenie predkupného práva a jednoducho nedostať nič tak, ako to urobil pred niekoľkými rokmi Smer-SD aj s pánmi Žigom a Pellegrinim," dodal Galek. Všetky kroky boli podľa neho prerokované na koaličnej rade, s podpredsedom vlády pre legislatívu a strategické plánovanie a aj s ministerstvom financií.

Výsledkom je podľa Galeka memorandum, ktoré je verejne dostupné a do ktorého má každý právo nahliadnuť. Celková suma, za ktorú má byť 49-percentný podiel odkúpený koncernom E.ON, je predmetom obchodného tajomstva, preto ju ministerstvo hospodárstva nemôže zverejniť.

"Ak by s tým však investor súhlasil, rezort hospodárstva nemá žiaden problém tieto údaje zverejniť," podotkol Galek a zdôraznil, že štát má v prípade predaja aj naďalej zachované predkupné právo vo všetkých troch distribučných spoločnostiach – ZSE, SSE aj VSE.

Exminister hospodárstva a poslanec Národnej rady SR pôsobiaci vo vznikajúcej strane Hlas-sociálna demokracia Peter Žiga v stredu vyzval súčasného šéfa rezortu Richarda Sulíka (SaS), aby zastavil predaj akcií VSE. Zverejniť má aj analýzu, na základe ktorej sa rozhodol, že neuplatní predkupné právo vo VSE od spoločnosti RWE. Žiga avizoval iniciovanie mimoriadneho hospodárskeho výboru k téme a chce aj poslanecký prieskum.

Štát sa potichu, neverejne, skoro až tajne dohodol s nemeckým investorom, že ponechá akcie nemeckému koncernu, čím sa dve tretiny dodávok elektrickej energie na Slovensku dostanú do rúk jedného veľkého zahraničného subjektu, tvrdí podpredseda parlamentu a líder strany Hlas-sociálna demokracia Peter Pellegrini.

"Žiadame predsedu vlády, aby zrušil dohodu obsiahnutú v memorande a predaj zastavil. Zároveň žiadame ministra hospodárstva, aby zverejnil analýzu, na základe ktorej sa rozhodol, že štát si predkupné právo neuplatní, aj to, kto túto analýzu urobil, kto ohodnotil podiel, aby vysvetlil, prečo sa štát dobrovoľne vzdáva predkupného práva a aký bude mať toto rozhodnutie dosah na ceny elektrickej energie," povedal Žiga.