Žiga žiada premiéra, aby zastavil predaj akcií VSE

dnes 13:31 -

Štát sa potichu, neverejne, skoro až tajne dohodol s nemeckým investorom, že ponechá akcie nemeckému koncernu, čím sa dve tretiny dodávok elektrickej energie na Slovensku dostanú do rúk jedného veľkého zahraničného subjektu, tvrdí bývalý premiér a líder vznikajúcej strany Hlas – sociálne demokracia Peter Pellegrini. „Nikto nevie, prečo sa minister hospodárstva rozhodol neuplatniť si predkupné právo, či sa tým zaoberala vláda SR, či má minister k dispozícii nejaké analýzy, ktoré by ukázali, či by bolo výhodné predkupné právo využiť alebo nevyužiť, či je suma 35 miliónov eur relevantná, či sú dohodnuté podmienky pre Slovensko výhodné,“ skonštatoval s tým, že celá transakcia je zahalená rúškom tajomstva.

Žiga považuje krok ministra hospodárstva za netransparentný a chybný. „Žiadame predsedu vlády, aby zrušil dohodu obsiahnutú v memorande a predaj zastavil. Zároveň žiadame ministra hospodárstva, aby zverejnil analýzu, na základe ktorej sa rozhodol, že štát si predkupné právo neuplatní, aj to, kto túto analýzu urobil, kto ohodnotil podiel, aby vysvetlil, prečo sa štát dobrovoľne vzdáva predkupného práva a aký bude mať toto rozhodnutie dosah na ceny elektrickej energie,“ povedal Žiga.

Podľa bývalého ministra hospodárstva má vláda niekoľko nástrojov, akým spôsobom vie nakúpiť takýto strategický majetok do svojho vlastníctva. „Treba povedať, že pri úrovni hodnoty toho podielu, možno na úrovni 700-800 miliónov, sa zo ziskov spoločnosti vráti táto investícia do 10 rokov. Štát má napríklad stopercentný podiel v takzvanej SPP matke, ktorá má veľké množstvo dividend na svojich účtoch a mohla by ich použiť na nákup takéhoto strategického majetku. Štát má veľké množstvo možností, ako tento podiel získať.“

Žiga potvrdil, že v októbri minulého roka ešte ako minister hospodárstva na stretnutí s predstaviteľmi spoločností RWE a E.ON, ktorí vlastnia VSE a Západoslovenskú energetiku, deklaroval záujem štátu uplatniť si predkupné právo.

Transakcii predchádzala výmena aktív medzi spoločnosťami RWE a E.ON na európskej úrovni. E.ON sa rozhodol, že bude pokračovať v podnikaní v rámci distribúcie elektrickej energie a RWE zostane pri jej výrobe. „Tomuto rozhodnutiu potom podliehali aj ďalšie národné rozhodnutia, my sme mali možnosť využiť predkupné právo. Zmluva hovorí o tom, že v prípade, ak RWE predá svoj podiel inému ako vertikálnemu majiteľovi, v tomto prípade E.ON-u, Slovensko môže využiť predkupné právo. Naša vláda jasne povedala, že budeme mať záujem si toto právo uplatniť. Vtedy sa RWE stiahlo, počkalo na novú vládu a na jej rozhodnutie,“ skonštatoval Žiga.

Smer-SD víta, že nezaradení poslanci, ktorí "zradili stranu", sa pridali ku kritike v súvislosti s VSE či 13. dôchodkami. "Opakujú tie isté posolstvá a slová predstaviteľov strany Smer-SD. Ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti, a dôležité informácie sa tak dostanú k širšiemu okruhu ľudí," píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.