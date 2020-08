Ralph Lauren sa v 1. kvartáli prepadol do straty

dnes 15:16 -

Americký módny dom Ralph Lauren sa v uplynulom kvartáli prepadol do straty. Jeho tržby klesli viac ako analytici očakávali. Dôvodom boli blokády na zabránenie šírenia pandémie nového koronavírusu.

Módny dom so sídlom v New Yorku v utorok oznámil, že jeho tržby za tri mesiace do konca júna, čo bol 1. kvartál jeho obchodného roka 2020/21, klesli o 66 %. Dôvodom bolo zatvorenie jeho obchodov po celom svete v dôsledku pandémie.

Tržby spoločnosti v Severnej Amerike sa pritom znížili o 77 %. Analytici varujú, že dopyt po módnych produktoch sa tak skoro nezotaví, keďže globálna ekonomika vstúpila do hlbokej recesie.

Spoločnosť Ralph Lauren vykázala v 1. štvrťroku čistú stratu 127,7 milióna USD (108,90 milióna eur), čo predstavuje 1,75 USD na akciu po vlaňajšom zisku 117,1 milióna USD alebo 1,47 USD na akciu.

Upravená strata po očistení od jednorazových položiek dosiahla 1,82 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali stratu 1,72 USD na akciu.

Globálne tržby klesli na 487,5 milióna USD z 1,43 miliardy USD pred rokom. Zaostali tak za odhadmi analytikov, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv. Tí očakávali tržby v priemere 615 miliónov USD.