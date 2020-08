Najväčší investor na svete investuje do morskej veternej elektrárne v Holandsku

dnes 12:01 -

Spoločnosť BlackRock už investovala 6 miliárd dolárov do projektov v oblasti trvalo udržateľných zdrojov energie a teraz sa zameriava na novú investíciu pri holandskom pobreží v hodnote viac ako jednej miliardy eur. Podľa Financieele Dagblad spoločnosť BlackRock zatiaľ neposkytla viac podrobností, podľa všetkého však ide o projekt plánovanej veternej farmy pri pobreží Zeelandu neďaleko mesta Borssele v estuári rieky Schelde.



Spoločnosť BlackRock, ktorá spravuje viaceré holandské dôchodkové fondy, tvrdí, že farmy na veternú a solárnu energiu čoraz viac získavajú na popularite ako spoľahlivé alternatívne investície.

Holandská vláda minulý mesiac oznámila, že konzorcium Crosswind, ktoré je zložené zo spoločností Shell a Eneco, má v holandskej oblasti Severného mora postaviť a prevádzkovať tretiu veternú farmu, ktorá nebude viazaná na žiadne dotácie. Táto veterná farma by mala mať kapacitu vyše 750 MW, čo znamená, že veterná energia vyrobená na mori bude do roku 2023 poskytovať 16 % holandskej spotreby elektrickej energie.

Vláda už v roku 2016 udelila spoločnosti Blauwwind (rovnako zloženej zo spoločností Shell a Eneco) povolenie na výstavbu a prevádzku dvoch lokalít s veternými turbínami v oblasti prímorskej lokality Borssele.