Zdroj: MW

Foto: SITA/AP

dnes 10:05 -

„S otázkami o účinnosti a širokej dostupnosti zostávajúcich vakcín, ako aj o možných dopadoch poškodenia pandémie na ekonomiku, môže dôjsť k väčšiemu riziku spomalenia trhu,“ uviedol Solomon Tadesse, globálny analytik Societe Generale v poznámke pre klientov.

Vytiahol údaje z minulosti, ktoré poukazujú na to, aký mimoriadny bol nárast z minimálnych hodnôt začiatkom tohto roka. Pri pohľade do roku 1929 sa index S&P 500 zotavil v priemere o 27 % do jedného roka z 15-tich prepadov, počas ktorých stratil najmenej 30 %. Je to nepochybne výkon, ale nič podobné tomu, čoho sme boli svedkami tento rok, 45 % za štyri mesiace.





A ak investori dúfajú, že vakcína pomôže udržať rast na akciovom trhu, Tadesse má o tom značné pochybnosti. Nemyslí si, že práve nájdenie vakcíny by bolo v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte katalyzátorom akciového trhu. V súčasnosti sa vyvíja zhruba 200 vakcín a žiadna z nich nemá zaručenú účinnosť v celosvetovom meradle. Napríklad na HIV stále nemáme vakcínu. Aj keby existovala, tí čo odmietajú očkovanie, spomalia potrebné kroky k vytvoreniu kolektívnej imunity.

Analytik dodal, že návrat americkej ekonomiky do normálu bude vyžadovať určitý čas. Aj keď bude očkovacia látka k dispozícii, bude sa verejnosť po prispôsobení sa novému normálu naďalej zdráhať zhromažďovať sa vo veľkých skupinách a využívať verejnú hromadnú dopravu. „Dlhodobé škodlivé ekonomické následky pandémie môžu trvať niekoľko desaťročí," uviedol.