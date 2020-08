Kurz eura v utorok ráno mierne vzrástol na 1,1771 USD/EUR

dnes 8:16 -

Euro bolo v pondelok až do popoludnia pod tlakom a jeho kurz dočasne klesol až pod hranicu 1,17 USD/EUR, zatiaľ čo dolár sa zotavoval zo strát. Jednou z príčin tohto vývoja boli makroekonomické údaje z USA, ktoré prekonali očakávania. V júli sa nálada v priemysle v USA prekvapivo výrazne zlepšila aj napriek vysokému počtu nových prípadov ochorenia COVID-19.

Ďalej počas utorka počítajú obchodníci s relatívne pokojným obchodovaním bez impulzov. Neočakáva sa totiž zverejnenie žiadnych dôležitých ekonomických údajov, podľa ktorých by sa obchodníci mohli orientovať. Až popoludní by sa o pohyb na trhu mohli postarať ďalšie údaje z USA, kde bude zverejnená správa o vývoji priemyselných objednávok.