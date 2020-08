Najväčší karibský ostrov ukrýva výnimočné investície

dnes 8:00 -

Exotická Kuba bola donedávna pre investorov neprebádaným územím. Slovenská investičná skupina Proxenta ako jedna z prvých na svete získala možnosť vstúpiť na tento unikátny trh.

Skupina na najväčšom karibskom ostrove zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti investovania. Klienti Proxenty majú možnosť investovať prostredníctvom dlhopisov a zmeniek s fixným výnosom, alebo priamym majetkovým vstupom cez akcie vlastných projektov.

Dvojciferné výnosy

Kuba je vhodná najmä pre odvážnych investorov, ktorí hľadajú investície s vyššími výnosmi, aké napríklad v Európe nedokážu dosiahnuť. Klienti, ktorí sú ochotní počkať si na výnos sedem až osem rokov a podieľať sa s Proxentou na unikátnom vstupe na Kubánsky trh ako rovnocenný investičný partner, môžu zo svojich akcií očakávať až dvojciferné výnosy.

Neuveriteľných sedem rokov trvalo skupine vyjednať si s miestnymi úradmi podnikateľský vstup na ostrov. Proxente sa to vďaka vytrvalosti a trpezlivému prístupu podarilo a získala tak do svojho portfólia projekty s vysokým potenciálom budúceho rozvoja.

Silný partner

Keby sa dnes európsky podnikateľ rozhodol investovať na Kube, trvalo by mu to roky a nie je vôbec isté, či by sa mu to podarilo. Na tomto karibskom ostrove je nevyhnutné byť silným a rovnocenným partnerom, ktorým Proxenta je. „Rozbeh podnikania na Kube je náročnou procedúrou. Je potrebné mať množstvo povolení od úradov a inštitúcií a, samozrejme, vyzbrojiť sa vytrvalosťou. Podarí sa to málo firmám. No vo finále je odmenou štátom garantovaný biznis a atraktívne ziskové marže,“ vysvetľuje Pavol Kožík, generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta.

Slovenská investičná skupina Proxenta pôsobí na trhu od roku 2009. Portfólio jej investičných projektov zahŕňa developerské projekty v Bratislave a v Nitre, pričom ťažisko týchto investičných aktivít smeruje do lukratívnych lokalít. Skupina realizuje aj projekty v sektore potravinovej výroby na Slovensku a na Kube a dlhodobé investície do perspektívnych nájomných realít. Súhrnná trhová hodnota projektov prekročila hodnotu 200 miliónov eur. Na investičných aktivitách skupiny Proxenta majú investori možnosť podieľať sa prostredníctvom investovania do rôznych druhov cenných papierov, akými sú napr. dlhopisy, nástroje peňažného trhu (zmenky), prípadne akcionárskym vstupom do niektorého z realizovaných projektov.

Viac o skupine Proxenta a jej produktoch a aktivitách sa dočítate na stránke www.proxenta.sk.

