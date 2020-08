Poštová banka dosiahla v 1. polroku zisk 19,14 milióna eur

dnes 14:16 -

"Skupina Poštovej banky sa vďaka vysokej flexibilite a dlhodobému zodpovednému hospodáreniu úspešne vyrovnala aj s neočakávanou situáciou pre pandémiu nového koronavírusu. Navyše, banke sa aj za týchto okolností podarilo rásť v objeme úverov voči klientom oproti stavu ku koncu uplynulého roka o 11,5 % na 2,71 miliardy eur," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. Pod rast sa podpísali najmä korporátne úvery. "Banka ihneď zareagovala na negatívne vplyvy koronakrízy, ktoré pocítila aj podnikateľská obec. Už od konca marca u nás podnikatelia s obratom do jedného milióna eur našli okamžitú pomoc v podobe bezúročných pôžičiek do výšky 10.000 eur na subjekt, s možnosťou odkladu splátok o šesť mesiacov. Tie teraz vystriedajú prekleňovacie úvery so štátnou zárukou," priblížil Zaťko. Poštová banka podpísala koncom júla so Slovak Investment Holding (SIH) dohodu o poskytovaní úverov s "Antikorona zárukou" a dohodla sa aj na spolupráci s Eximbankou SR.

Medziročný pokles zisku po zdanení o necelých 40 percent, ktorý patrí v prvom polroku tohto roka medzi najnižší na bankovom trhu, spôsobil najmä nárast opravných položiek súvisiacich so zhoršovaním sa ekonomického prostredia, nízke úrokové sadzby na trhu a zdvojnásobenie bankového odvodu. "V prvom polroku 2020 sme zaplatili na bankovom odvode viac ako sedem miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti minulému polroku," vysvetľuje Zaťko.

Výpadky na zisku sa banke podarilo čiastočne vykompenzovať vyššími čistými výnosmi z poplatkov a provízií a nižšími administratívnymi nákladmi. Tie majú podľa vyjadrení banky i v ďalších rokoch klesať aj vďaka pokračujúcej modernizácii, automatizácii procesov a vyššej efektivite prevádzky. Poštovej banke vzrástli aj výnosy z dividend, a to o 32 % na 15,36 milióna eur. "Celý bankový sektor je v súčasnosti pod tlakom, napriek tomu pokračujeme v investíciách do modernizácie, v rozširovaní pobočkovej siete, ale aj v podpore a stabilizácii podnikateľského prostredia," dodal Zaťko.