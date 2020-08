Jediný graf: Francúzsko zostáva najzávislejším štátom sveta od jadrovej energie

Zdroj: statista;TASR

Francúzsko začiatkom tohto mesiaca vymenovalo za ministerku životného prostredia bývalú zelenú političku a kritičku jadrovej energie, Barbaru Pompiliovú. Tá sa vyjadrila, že kúrenie alebo klimatizácia vonkajších priestorov sú "ekologická úchylka" a podotkla, že v dôsledku ťažkých následkov pandémie koronavírusu pre reštaurácie, zákaz začne platiť až po zime. Podľa ministerky je nesprávne, aby obchody v lete "klimatizovali ulice" tým, že nechajú otvorené dvere, len preto, aby ich zákazníci nemuseli otvárať. "Tiež by nemali byť v zime vyhrievané terasy, aby ľuďom bolo teplo, keď pijú kávu," uviedla politička. Úrady by sa podľa nej mali s majiteľmi podnikov pozhovárať o tom, ako po zime prijmú nové opatrenia. Niekoľko francúzskych miest už zakázalo vyhrievané terasy. Parížska starostka Anne Hidalgo tak ale odmieta urobiť, pretože by to podľa nej bola veľká rana pre podnikanie.

Ako vyplýva zo Správy o stave svetového jadrového priemyslu z roku 2019, žiadna krajina nie je tak závislá od jadrovej energie ako Francúzsko.

Minulý rok prevádzkovali v krajine 58 reaktorov, ktoré dodávali až 71,7 % celkového množstva elektriny. Medzi krajinami, ktoré sú najviac závislé od jadrovej energie, sú krajiny z východnej Európy. Na druhej priečke skončilo Slovensko, kde reaktory vyrábajú 55 percent všetkej elektrickej energie, podobne aj na Ukrajine a v Maďarsku. Vysoko sa v rebríčku umiestnilo aj Švédsko s viac ako 40 percentami, spoločne s Belgickom (39 percent) a Švajčiarskom (37,7 percent).

Ohlásená zmena smerovania vo Francúzsku by mala nastať napriek kontroverznej výstavbe jadrového reaktora typu EPR vo Flamanville štátnym podnikom EDF, ktorá už v porovnaní s plánom mešká viac ako desať rokov a očakáva sa, že bude stáť 12,4 miliardy eur oproti plánovanej sume 3,5 miliardy. Prevádzku by mali spustiť v roku 2023.