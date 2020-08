Írsky rybný priemysel môže prísť o 5000 miest po strate britských vôd

dnes 10:31 -

Ukončenie prechodného obdobia po vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody o nových vzťahoch by mohlo mať za následok stratu až 5000 pracovných miest v írskom odvetví rybného hospodárstva, varovali tento týždeň írski rybári.

Podľa združenia rybárov z írskeho prístavu Killybegs sú brexitom bez dohody najviac ohrozené komunity na pobreží, ktoré sú vo veľkej miere závislé od rybolovu a môžu stratiť veľa pracovných miest.

Prístup rybárov z EÚ do britských vôd je pritom jedným z bodov, na ktorých uviazli rokovania o obchodnej dohode medzi oboma stranami.

Pre írskych rybárov sú britské pobrežné vody jedny z najziskovejších. Možnú stratu prístupu do týchto vôd preto označili za "katastrofu".

Ciaran Doherty, rybár z Donegale, povedal, že ak nedôjde k dohode, mohol by prísť o 60 až 70 % vôd, v ktorých loví. Varoval, že výsledkom môže byť až „zatvorenie tohto odvetvia priemyslu“. Podľa Seana O'Donoghua z Killybegs by strata prístupu do britských vôd mohla zlikvidovať až 5000 pracovných miest v Írsku.

Skončenie prechodného obdobia bez dohody a následná strata prístupu do britských vôd by tiež znamenali, že rybári z EÚ sa presunú vo väčšej miere na iné miesta blízko Írska, čo by mohlo mať výrazne negatívny vplyv na stav populácie rýb v týchto vodách. Povedie to k „chaosu na mori“, uviedli niektorí poprední odborníci v tomto odvetví.

Killybegs je známy ako prístav pre lode, ktoré lovia makrely a iné druhy rýb, a ich úlovky sa z neho vyvážajú na trhy po celom svete.

O'Donoghue zdôraznil, že združenie sa snaží ochrániť toto odvetvie a rybársky priemysel vynakladá značné úsilie aj na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, aby bol výsledok pre Írsko čo najpriaznivejší.

Viacerí zástupcovia rybárov v Írsku žiadajú tiež ochranu a kompenzácie v prípade, že rokovania zlyhajú a EÚ a Británia nedosiahnu dohodu o obchode. Upozornili, že by to mohol byť „koniec írskeho odvetvia rybolovu, ako ho poznáme“, a domnievajú sa, že je potrebné „zásadne prehodnotiť spoločnú rybársku politiku“ bloku.