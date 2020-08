Najväčší pokles HDP za posledných 50 rokov. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Pandémia odhryzla z ekonomického rastu

Negatívne očakávania sa stali skutočnosťou. Analytici predpokladali prepad amerického HDP na úrovni 34,5 %. Reálny výsledok hovorí o poklese -32,9 %. Európska ekonomika sa prepadla o -12,1 %, očakávania analytikov boli na úrovni 12 %. Tento výsledok má byť zhmotnením najväčších ekonomických škôd spôsobených pandémiou. V 3Q sa očakávajú výrazne lepšie výsledky. Mali by reflektovať postupný návrat ekonomickej aktivity. Reakcia finančných trhov bola minimálna, pretože čísla sa plne započítali do cien finančných aktív v posledných týždňoch.



Zlato na vzostupe

V marci t.r. sa cena zlata pohybovala na úrovni 1 500 USD za uncu. Dnes atakuje hranicu 2 000 USD za uncu. Hlavným spúšťačom je politika centrálnych bánk. Tie začali skupovať obrovské množstvo štátnych dlhopisov, čím naliali do ekonomiky miliardy nových peňazí. Bilancia Fedu a ECB vzrástla o viac ako 30 %. Znamená to, že do ekonomiky sa dostalo o 30 % viac peňazí, ako v nej obiehalo pred vypuknutím pandémie. Tovary a služby sa v ekonomike vymieňajú za väčšie množstvo peňazí, čo by z dlhodobého hľadiska malo viesť k rastu cien – k inflácii. Investori sa uchyľujú k zlatu práve v dobe, keď sa boja znehodnotenia tradičných papierových peňazí. Netreba však zabúdať na dve veci. Nákup aktív zo strany centrálnych bánk sa realizoval aj v minulosti a k rastu inflácie to neviedlo. Obavy o nadmerné znehodnocovanie tradičných peňazí sa nenaplnili. A po druhé, centrálne banky majú nástroje na to, aby infláciu utlmovali. Ak by presiahla 2 %, začali by sťahovať peniaze z ekonomiky a znižovať ich objem, čo by, naopak, vytváralo deflačné tlaky a pokles inflácie.







Výsledky trhu práce odkryjú vývoj nezamestnanosti

Nový týždeň prinesie viacero zaujímavých výsledkov. Budú zverejnené dáta nákupných manažérov (PMI) z Číny, USA a Veľkej Británie. Vo štvrtok zasadne Bank of England, ktorá rozhodne o nastavení menovej politiky a úrokových sadzbách. V USA v piatok zverejnia výsledky z trhu práce, ktoré poodkryjú vývoj nezamestnanosti, počet žiadostí o podporu aj novovytvorené pracovné miesta.



