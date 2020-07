Aerolínie Air France-KLM oznámili za 2. kvartál stratu viac než 2,6 mld. eur

dnes 12:31 -

Air France-KLM informovala, že za obdobie apríl až jún zaznamenala stratu 2,61 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala zisk 97 miliónov eur. Zároveň oznámila prevádzkovú stratu na úrovni 1,55 miliardy eur. Aj v tomto prípade zaznamenala vlani zisk.

Spoločnosť prepravila v 2. kvartáli 1,22 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 95,6 %. Výsledkom bol prepad tržieb o 83,2 % na 1,18 miliardy eur.

Ako povedal šéf spoločnosti Benjamin Smith, výsledky za 2. kvartál poukazujú na bezprecedentný vplyv koronakrízy na aktivity Air France-KLM, ako aj ďalších leteckých spoločností vo svete. V apríli a máji klesli aktivity Air France-KLM takmer na nulu. V júni sa lety začali postupne obnovovať a v súčasnosti aerolínie pokračujú "v opatrnom zvyšovaní prepravnej kapacity". Spoločnosť však zároveň uviedla, že z dlhodobého hľadiska je vývoj dopytu stále veľmi neistý, pretože zákazníci sa zameriavajú najmä na najbližšie obdobie.

Medzitým spoločnosť KLM, holandská súčasť skupiny Air France-KLM, informovala, že z terajších zhruba 33.000 pracovných miest bude do konca budúceho roka zrušených 4500 až 5000 pozícií. Približne 3500 miest by sa malo znížiť prostredníctvom dobrovoľného odchodu a neobnovenia dočasných pracovných zmlúv. V prípade zostávajúcich zhruba 1500 pracovných miest bude potrebné nájsť "alternatívne riešenia," pričom 500 pozícií sa týka pozemného personálu, 300 pozícií palubného personálu, ďalších 300 miest pilotov a zhruba 400 pozícií by sa malo zrušiť v divíziách KLM a na rôznych pozíciách v rámci skupiny Air France-KLM.