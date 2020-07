Koronakríza ukrojila zamestnancom 23 % z príspevku na stravovanie

Zdroj: TASR

dnes 12:46

Mnohým rodinám klesli v dôsledku koronakrízy príjmy, či už pre dlhodobé čerpanie OČR alebo dovolenky na zabezpečenie si starostlivosti o deti. Domácnosti sa tak museli vyrovnať nielen s nižšími zárobkami, ale aj so stratou príspevku na stravovanie. Viac ako 23-percentný prepad oproti januáru znamená, že domácnosti museli minúť viac na potraviny z vlastného. "Sociálne dosahy pociťujú najmä rodičia, ktorí zostali mesiace doma s deťmi na OČR. Nielenže nedostali stravné lístky, ale museli v plnej miere prestravovať seba, aj deti, ktoré predtým mali obedy v škole bezplatne," upozorňuje, prezident AMOBE Štefan Petrík.



Pre mnohé rodiny tvoria stravné lístky významnú pomoc pri nákupe základných potravín, z ktorých si následne zabezpečujú aj obed do práce. "Tieto rodiny prídu o peniaze hneď dvakrát. Nielenže v dôsledku OČR prišli o časť výplaty, ale zároveň aj o príspevok na stravovanie. V rakúskej metropole Viedeň sa napríklad rozhodli pomôcť rodinám, ale aj tamojším reštauráciám práve tým, že dostali stravné poukážky, ktorých hodnota dosahovala v niektorých prípadoch až 50 eur," upozornil Petrík.



Práve reštaurácie môže nižší objem stravných lístkov, a v budúcnosti aj zavedenie stravného v hotovosti, dostať do ešte väčších problémov. "Viac ako polovicu stravných lístkov, či už elektronických alebo papierových, používajú ľudia v reštauráciách. Pomáhajú tým zachovať tisícky miest kuchárov, čašníkov a pomocného personálu," vysvetľuje Petrík. Ročne tak vďaka stravným lístkom prinesú ľudia reštauráciám tržby vo výške viac ako 420 miliónov eur.



Výrazne sa koronakríza dotkla zamestnaneckých benefitov aj v susednej Českej republike. Počas apríla a mája pristúpili aj českí zamestnávatelia k úsporným opatreniam s cieľom ušetriť náklady. Väčšina z nich sa pritom dotkla samotných zamestnancov. Z prieskumu spoločnosti Randstad z mája tohto roka vyplýva, že takmer 11 % českých firiem znížilo svojim zamestnancom základnú mzdu a 16 % dokonca zrušilo príspevok na stravovanie. Po novom si tak musia zamestnanci zabezpečiť stravovanie na vlastné náklady.