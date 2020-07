Francúzska ekonomika sa v 2. štvrťroku prepadla o rekordných 13,8 %

dnes 8:16 -

Pokles druhej najväčšej ekonomiky eurozóny bol strmší ako v prípade nemeckého hospodárstva, ktorého výkon sa znížil o 10,1 %.

Prísne blokády vo Francúzsku trvali až do 11. mája. Vláda nariadila zatvoriť všetky tzv. nepodstatné obchody a ľuďom nariadila zdržiavať sa doma. V priebehu 2. štvrťroka sa blokády začali postupne uvoľňovať, pričom od 2. júna sa mohli otvoriť kaviarne a reštaurácie.

Pád francúzskej ekonomiky v konečnom dôsledku nebol až taký strmý, ako INSEE predpovedal začiatkom júla, keď varoval po jej poklese o 17 %. Aj analytici čakali horší výsledok, a to zníženie výkonu francúzskej ekonomiky o 15,3 %.

INSEE uviedol tiež, že v 3. štvrťroku očakáva zotavenie hospodárstva a jeho rast o 19 % a vo 4. štvrťroku o ďalšie 3 %. Napriek tomu predpovedá, že ešte do decembra bude jej aktivita o 1 % až 6 % pod úrovňou pred krízou.

Číselný údaj z druhého štvrťroka znamená, že francúzske hospodárstvo sa už tri štvrťroky postupne zmenšuje a naďalej je v recesii.