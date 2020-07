Pri VSE sme stratili šancu napraviť nevýhodnú privatizáciu

dnes 14:31 -

Slovensko stratilo významnú šancu konečne napraviť nevýhodnú privatizáciu vlády Mikuláša Dzurindu a možnosť získať manažérsku kontrolu v monopolnej spoločnosti pre distribúciu elektriny na východnom Slovensku. Uviedol to vo štvrtok bývalý minister hospodárstva Peter Žiga v reakcii na podpísanie memoranda o porozumení medzi Slovenskom a nemeckou energetickou spoločnosťou E.ON. Podľa memoranda sa Slovensko vzdáva predkupného práva na 49-percentný balík akcií Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding, za čo dostane od spoločnosti E.ON 35 miliónov eur.

"Neuplatnením predkupného práva štát prišiel o neopakovateľnú príležitosť a je to vážna chyba. Pri riadení spoločnosti a strategických rozhodnutiach zostane štát zasa len obyčajný štatista," uviedol Žiga. Dodal, že ako minister hospodárstva by takýto postup rozhodne neschvaľoval. "Práve preto zrejme čakal investor s rokovaním až na novú vládu," myslí si Žiga.

E.ON vstúpi do VSE Holding, keď kúpi jej podiel od spoločnosti RWE. Spoločnosť už manažérsky ovláda Západoslovenskú energetiku (ZSE), kde vlastní tiež 49-percentný balík akcií. Štát, ktorý je vlastníkom 51 % akcií, sa vzdal predkupného práva a okrem 35,2 milióna eur získa aj možnosť odkúpenia strategickej paroplynovej elektrárne Malženice od ZSE.

E.ON sa tiež zaviazal investovať v nasledujúcich piatich rokoch do rozvoja energetiky na Slovensku najmenej miliardu eur a pomôcť by mal aj pri napĺňaní záväzku Slovenska voči EÚ dosiahnuť do roku 2030 minimálne 19,2 % podiel obnoviteľných zdrojov energie. Predkupné právo Slovenska pre prípad ďalšieho predaja akcií VSE Holding zostalo zachované.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pripomenul, že podobný prípad, keď si Slovensko neuplatnilo svoje predkupné právo na podiel v energetickej spoločnosti, sa stal v roku 2013. Vtedy odkúpil akcie Stredoslovenskej energetiky od francúzskej firmy Electricité de France (EDF) český Energetický a průmyslový holding (EPH), no štát z tejto transakcie neprofitoval.