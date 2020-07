Francúzsky ropný koncern Total oznámil za 2. kvartál prvú stratu za päť rokov

dnes 12:31 -

Francúzsky ropný koncern Total zaznamenal v 2. štvrťroku prvú stratu za päť rokov. Dôvodom je prepad cien ropy, pod čo sa podpísala pandémia nového koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok francúzska firma, na ktorú sa odvolala agentúra AFP.

Spoločnosť oznámila, že za 2. štvrťrok zaznamenala stratu 8,4 miliardy USD (7,16 miliardy eur). Z toho až 8,1 miliardy USD predstavovali odpisy z hodnoty aktív v dôsledku poklesu cien ropy. Firma odpisovala najmä v prípade investícií do ropných pieskov v Kanade, ktoré sú známe vysokými produkčnými nákladmi.

Bez započítania jednorazových položiek a zmien v hodnote zásob však Total stále evidoval zisk, aj keď ten medziročne výrazne klesol. Dosiahol 130 miliónov USD, čo znamená pokles o 96 %.

"Počas 2. štvrťroka čelila spoločnosť mimoriadnej situácii - kríze v dôsledku choroby COVID-19, ktorá sa odrazila na vývoji globálnej ekonomiky a ropných trhov," povedal šéf Totalu Patrick Pouyanne.

Produkcia firmy dosiahla v 2. štvrťroku 2,85 milióna barelov ropného ekvivalentu (1 barel = 159 litrov) denne. Medziročne to predstavuje pokles o 4 %. Za celý rok Total odhaduje priemernú dennú produkciu od 2,9 milióna do 2,95 milióna barelov. To znamená miernu redukciu v porovnaní s predchádzajúcim odhadom.