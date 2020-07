Finančná správa spúšťa kontrolu používania eKasy v turistických centrách

dnes 10:31 -

Od začiatku tohto roka vykonala finančná správa 2615 kontrol dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. "Až v takmer 60 % prípadov, a to je 1530 prípadov, zistili kontrolóri jeho porušenie. Aj to je dôvod, prečo FS kontroly na dodržiavanie evidencie tržieb v eKase ešte zintenzívni, a to najmä na miestach, kde sa v týchto letných dňoch pohybuje najviac ľudí," uviedla hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

V systéme eKasa zaevidovala FS od začiatku tohto roka viac ako 924 miliónov pokladničných dokladov v hodnote viac ako 14 miliárd eur. Za ostatné týždne po postupnom uvoľňovaní ekonomiky sa situácia v oblasti vývoja tržieb vrátila do stavu pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Za ostatný týždeň vydali prevádzky evidujúce tržby v eKase 37,5 milióna pokladničných dokladov v celkovej hodnote 587 miliónov eur. Priemer tržby na jeden pokladničný doklad sa už niekoľko týždňov pohybuje na úrovni približne 15 eur. "Najnovšie čísla tak dokonca prekračujú výšku počtu dokladov a tržieb, ktoré eKasa zaznamenala v prvých týždňoch svojho fungovania v plnej prevádzke," spresnila Skokanová.