Produkcia áut v Británii klesla v júni takmer o polovicu

dnes 8:16 -

Podľa informácií SMMT, ktoré zverejnil server RTTNews, sa v Británii v júni vyrobilo 56.594 áut. Medziročne to znamená pokles o 48,2 %.

Aj keď minulý mesiac predstavoval výrazné zlepšenie v porovnaní s vývojom v apríli a máji, v ktorých sa spolu vyrobilo iba 5511 vozidiel, výroba áut za celý 1. polrok bola najhoršia za dané obdobie od roku 1954. V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi minulého roka klesla produkcia o 42,8 %.

Výroba pre domáci trh klesla v júni o 63,8 % a produkcia určená na export o 45 %. Objednávky zo zahraničných trhov sa však na celkovom objeme výroby podieľali až 90 %. Prispel k tomu fakt, že kľúčové zahraničné trhy ako Európska únia, Čína, Južná Kórea a Japonsko sa začali biznisu otvárať skôr než Británia.

Združenie zároveň dodalo, že za celý rok 2020 by sa podľa jeho odhadov malo v Británii vyrobiť iba tesne nad 880.000 áut. Ak sa tak stane, v porovnaní s rokom 2019 to bude znamenať pokles o 32 % a najnižšiu produkciu od roku 1957.