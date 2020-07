Boeing vykázal za 2. kvartál stratu, zníži výrobu modelov 787/777

dnes 15:31 -

Letecký gigant v stredu informoval, že jeho strata za tri mesiace do konca júna 2020 klesla na 2,4 miliardy USD (2,05 miliardy eur) z 2,94 miliardy USD v rovnakom období minulého roka, keď zaknihoval rekordné výdavky v súvislosti s uzemnením lietadiel 737 MAX na celom svete.

Tržby Boeingu sa v 2. kvartáli znížili o 25 % na 11,81 miliardy USD z vlaňajších 15,75 miliardy USD.

Generálny riaditeľ Dave Calhoun uviedol, že spoločnosť zredukuje svoj výrobný program a postupne prestane vyrábať ikonický model 747. V internej správe pre zamestnancov pritom upozornil, že „bude musieť opäť posúdiť veľkosť pracovnej sily“. To signalizuje ďalšie prepúšťanie po tom, čo Boeing začiatkom roka avizoval, že zníži počet zamestnancov o 10 %. Calhoun povedal tiež, že Boeing bude zvyšovať produkciu 737 pomalšie, ako pôvodne plánoval.

Lietadlá 737 MAX sú uzemnené od marca 2019 po dvoch tragických haváriách. Boeing začiatkom roka úplne zastavil výrobu týchto strojov, ale v máji niektoré výrobné aktivity čiastočne obnovil.

Šéf Boeingu oznámil tiež redukciu výroby modelov 777 a 787.

No zatiaľ čo výrobu komerčných lietadiel tvrdo zasiahla pandémia, príjmy obrannej a vesmírnej divízie Boeingu zostali na vlaňajšej úrovni.