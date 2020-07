Bezosova exmanželka dala na charitu 1,7 miliardy dolárov: Pozrite si koho podporila

Zdroj: marketwatch

2020-07

Scottová, ktorá si len nedávno zmenila svoje priezvisko na dievčenské, sa radí na 13. miesto v indexe milionárov Bloomberg Billionaires Index, jej čisté imanie sa odhaduje na 59,3 miliárd dolárov. Prevažná časť jej majetku pochádzala zo 4 % podielu v Amazone, ktorý dostala pri rozvode s Bezosom.

„Minulý rok som sa zaviazala vrátiť väčšinu svojho bohatstva spoločnosti, ktorá ho pomohla vytvoriť,“ napísala Scottová s odvolaním sa na jej podpísanie Dohovoru o darovaní (Giving Pledge) z roku 2019, kampaň organizovanú Billom Gatesom a Warrenom Buffet v roku 2010, v ktorej najbohatší ľudia na svete sa zaväzujú, že počas svojho života venujú viac ako polovicu svojho majetku charitatívnym organizáciám alebo na filantropické účely. „Rovnako ako mnoho iných som sledovala prvú polovicu roku 2020 so srdcervúcim napätím a hrôzou, život nikdy neprestane hľadať nové spôsoby, ako odhaliť nerovnosti v našich systémoch, alebo nás prebúdza k tomu, že táto nevyvážená civilizácia je nielen nespravodlivá, ale aj nestabilná. To, čo ma napĺňa nádejou, je pomyslenie na to, čo príde, ak každý z nás premýšľa o tom, čo môže ponúknuť.“

Kam Scottová poslal svoje peniaze:

rasová spravodlivosť: 586 700 000 dolárov

podpora LGBTQ komunity: 46 000 000 dolárov

rovnosť pohlaví: 133 000 000 dolárov

ekonomická mobilita: 399 500 000 dolárov

empatia a preklenovacie rozdiely: 55 000 000 dolárov

funkčná demokracia: 72 000 000 dolárov

verejné zdravie: 128 300 000 dolárov

globálny rozvoj: 130 000 000 dolárov

zmena podnebia: 125 000 000 dolárov

„Tieto organizácie... denne pripomínajú, že každý z nás môže mať viac, než si vieme predstaviť. A ponúkajú príležitosť investovať do zmeny bez ohľadu na to, akú formu naše šťastie má,“ uviedla Scottová na svojom blogu.

Scottovej bývalý manžel Bezos, najbohatší človek na svete, má majetok v hodnote asi 178 miliárd dolárov. Často je terčom kritiky za to, že nepodpísal Giving Pledge a že málo daruje charitatívnym organizáciám.