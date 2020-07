Bill Gates: Do konca roku 2020 by mohlo dôjsť k výraznému zníženiu úmrtnosti na koronavírus

Zdroj: CNBC

Milionársky filantrop Bill Gates pre CNBC uviedol, že lieky na liečbu koronavírusu by mohli tento rok podstatne znížiť úmrtnosť. „Myslím, že existuje veľká šanca, že do konca roka dôjde k výraznému zníženiu úmrtnosti kombináciou týchto nových nástrojov.“ Aj keď tieto nové lieky významne pomôžu pacientom s koronavírusom, ktorí trpia závažnými príznakmi, Gates povedal, že nás to „nevráti späť do normálu“, to dokáže len vakcína. „Pokiaľ skutočne nezamedzíte prenos choroby, obavy tu stále budú," uviedol.

Nadácia Billa a Melindy Gatesových vo februári oznámila plány na darovanie 100 miliónov dolárov na výskum a liečbu očkovacej látky proti koronavírusu v rámci žiadosti Svetovej zdravotníckej organizácie o príspevok vo výške 675 miliónov dolárov na boj proti šíreniu vírusu. V júni nadácia prisľúbila ďalších 1,6 miliardy dolárov pre alianciu Gavi vaccine, čo je organizácia zameraná na úsilie vytvoriť imunitu detí voči pandémii koronavírusu.



Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a spolupredseda Nadácie Billa a Melindy Gatesových uviedol, že remdesivir je jednou z popredných liečebných metód v terapeutickom výskume. Remdesivir od spoločnosti Gilead Sciences preukázal, že v porovnaní so štandardnou starostlivosťou dokáže znížiť riziko úmrtia ťažko chorých pacientov s Covid-19 o 62 %.Gates povedal, že existujú dve ďalšie látky, ktorým vedci venujú pozornosť a ktoré sa môžu podávať perorálne namiesto injekcie.



Niekoľko farmaceutických spoločností testovalo svoje potenciálne vakcíny v klinických skúškach, pričom niektoré z nich už vstúpili do neskorých štádií skúšok na ľuďoch. Ide o preteky s cieľom získať regulačné schválenie do konca roku 2020. Americký výrobca Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech v pondelok oznámili, že práve začali testy na ľuďoch. Minulý týždeň dostali od vlády USA finančné prostriedky vo výške 1,95 miliárd dolárov na výrobu a dodanie 100 miliónov dávok vakcíny, ak sa ukáže, že je bezpečná a účinná. Moderna, ďalšia vedúca farmaceutická spoločnosť v pretekoch vo vývoji vakcíny oznámila, že od americkej vlády dostane 472 miliónov dolárov, už dávnejšie získala 483 miliónov dolárov.

Gates uviedol, že je „nadšený z vývoja všetkých vakcín, ktoré USA financovali.“

„Naši odborníci na vakcíny hovoria s týmito spoločnosťami denne, pretože to, ako použijeme svetové zdroje, nie je poháňané iba bežným trhom. Je to spolupráca, ktorá sa má zistiť v rámci krajiny a naprieč krajinami, aby sa táto vakcína dostala všade,“ uviedol.

Miliardár tiež zdôraznil, že je dôležité presvedčiť verejnosť, aby sa nechala zaočkovať, ak už bude vakcína k dispozícii. „Je dôležité, aby si ľudia nemysleli, že sa niekam ponáhľame," uviedol Gates s tým, že pripustil, že sa „obáva“, ale nie je prekvapený, že ľudia budú mať obavy z účinnosti a bezpečnosti prvej vakcíny proti koronavírusu. „Dúfajme, že sa pozrú na fakty, pochopia, že sme v tom spolu, a musíme sa navzájom chrániť rúškami a prípadne vytvorením kolektívnej imunity za pomoci očkovania," dodal Gates.