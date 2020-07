Cena zlata za dva roky? Aj 3500 dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 15:05 -

„Čo je skutočne dôležité, ako rýchlo zlato prekonalo tých 1923 dolárov, čo bolo predchádzajúce maximum. Ďalšou vecou, ​​je veľmi, veľmi dôležitá skutočnosť, že prekonalo 1800 dolárov s podobnou ľahkosťou,“ povedal Barry Dawes, výkonný predseda spoločnosti Martin Place Securities. „V podstate mi to hovorí, že toto je veľmi, veľmi silný trh."

Spotové zlato sa v utorok popoludní v Ázii obchodovalo s poklesom približne o 0,55 %, za približne 1 931,24 dolárov za uncu.

Garth Bregman z BNP Paribas Wealth Management predpovedal, že ceny by sa mohli konsolidovať okolo 2 000 dolárov, a potom sa opäť zvýšiť. „V krátkodobom horizonte nevidíme žiadny katalyzátor pre zastavenie rastu zlata. Faktory, ktoré tlačia zlato na tieto nové maximá, tu majú stále svoje miesto,“ uviedol Bregman.



Juerg Kiener, generálny riaditeľ Swiss Asia Capital, tiež hovorí o výraznom náraste ceny zlata. „Ak sa pozriete na technickú analýzu, historicky sa ceny zlata sa pohybovali sedem až osemkrát vyššie od svojho minima. Ak bola spodná hranica 1050 dolárov, sedemkrát viac znamená 8000 dolárov," uviedol. „Úroveň 2834 dolárov by sme mohli dosiahnuť pomerne rýchlo, ale moje dlhodobejšie ciele sú výrazne vyššie,“ povedal odvolávajúc sa na nízke úrokové sadzby, ktoré zostanú nízke nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj zo strednodobého až dlhodobého hľadiska.







Držanie zlata tak dáva aj naďalej zmysel. Kiener uviedol, že zlato ponúka v nasledujúcich 12 mesiacoch „výrazne vyššie“ výnosy v porovnaní s nízkymi výnosmi amerických dlhopisov. „Zlato v dôsledku toho začína vyzerať veľmi, veľmi atraktívne, a to bude nielen priťahovať ľudí, ktorí sa pozerajú na zaistenie nepredvídateľného rizika, ale aj ľudí, ktorých zaujímajú výnosy.“

Barry Dawes dodal, že existuje veľa problémov, ktoré ovplyvňujú pohyby cien drahých kovov, vrátane mien a balíčkov stimulov v boji proti koronavírusu. "Na záver bude len veľmi obmedzený trh, a to najmä kvôli tomu, že centrálne banky v posledných rokoch kúpili viac zlata."