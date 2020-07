Problémy sa blížia, varuje legenda, ktorá stávkou na krátko práve získala zhruba 100 miliónov dolárov

Zdroj: FT;MW

Foto:YT/ Bloomberg QuickTake Originals

dnes 11:04 -

Toto sú slová legendárneho obchodníka na krátko Jima Chanosa, ktorý sa v rozhovore pre Financial Times vyjadril na margo stavu súčasného amerického akciového trhu. Chanos je známy aj vďaka tomu, ako shortoval Enron a podobnú pozíciu zaujal aj voči Tesle.



Podľa zdrojov citovaných FT zarobil shortovaním Wirecard krátko pred jej krachom deväťmiestnu sumu. Na margo stávky proti Wirecard povedal: „je to vzrušujúce potešenie spojené s utrpením, pretože predajcovia nakrátko sa musia vyrovnať s týždňami a mesiacmi utrpenia a cítia sa dobre len počas hodín a dní.“ To určite platí aj v prípade Tesly, ale Chanos, spravujúci aktíva za 1,5 miliardy dolárov, stále tvrdí, že má vo svojich rukách eso. „Elon Musk zosobnil nádeje a sny tohto býčieho trhu,“ povedal Chanos a dodal, že v Tesle je „kultúra klamania“ a „výsledky sa vylepšujú agresívnym účtovníctvom“.





To čo hovorí Chanos určite stojí za to si vypočuť. Predovšetkým, ak by sme v jeho slovách hľadali náznaky vedúce k epickému výkonu jeho fondu Kynikos Capital Partners. Stratégia dlhej a krátkej pozície mu podľa FT priniesla v priemere za posledných 35 rokov ročný zisk 22 %, čím sa mu podarilo prekonať návratnosť indexu S&P 500 dvojnásobne.

V pondelok sa obchodovanie nevyvíjalo v prospech tých, ktorí stavili proti trhu, najmä pokiaľ ide o technologické akcie. Nasdaq Composite bol v zelenom pásme s + 1,67 %, Dow Jones Industrial Average si pripísal + 0,43 % a S&P 500 + 0,74 %.