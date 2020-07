Elon Musk: Warren Buffett nemusí byť ten milý dedko, ako sa prezentuje na verejnosti

Zdroj: BI

Buffett, ktorý budúci mesiac oslávi 90 rokov, patrí medzi najbohatších a najmocnejších ľudí na svete. Napriek tomu je oveľa menej polarizuje spoločnosť ako generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg, generálny riaditeľ Amazonu Jeff Bezos alebo dokonca Elon Musk.

Prekvapivo jednoduchý život šéfa Berkshire Hathaway, jeho láska ku cole a cukrovinkám, jeho dlhá a do značnej miery bezškandálna kariéra a obrovské filantropické úsilie mu priniesli zástupy fanúšikov a pozitívny mediálny obraz. Je známy aj vzdelávaním a zábavou investičnej komunity, svojimi každoročnými listami a organizovaním výročného stretnutia v Omahe, ktoré priťahuje desiatky tisíc nadšených akcionárov.

„Dokázal si vytvoriť dobrý obraz, ako láskavý deduško, čo je možno nadsadené,“ odpovedal Musk na otázku, či si myslí, či známy investor a generálny riaditeľ Berkshire Hathaway nie je preceňovaný.

Buffett je však tiež nemilosrdný podnikateľ. Napríklad počas finančnej krízy požičal peniaze spoločnostiam, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, ako napríklad Goldman Sachs, General Electric a Harley-Davidson, „za úrokové sadzby, ktoré v niektorých prípadoch hraničili so zlomyseľnosťou,“ napísala Alice Schroeder v knihe „Snehová guľa: Warren Buffett and the Business of Life. “