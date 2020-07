Najdôležitejšie správy TASR z oblasti financií a hospodárstva

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ z oblasti financií a hospodárstva, vydaných v ekonomickom servise TASR v 30. týždni:Brusel 21. júla - Lídri EÚ dosiahli v utorok nadránom na mimoriadnom summite v Bruseli dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii koronavírusu a o rozpočte únie na obdobie rokov 2021-2027, v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur. Lídri 27-členských štátov našli zhodu po štyroch dňoch a štyroch nociach rokovaní. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou. Okrem toho dosiahli dohodu aj o sedemročnom rozpočte EÚ vo výške viac ako jeden bilión eur.Londýn 21. júla - Pôžičky britskej vlády dosiahli v 1. kvartáli (apríl - jún) prebiehajúceho fiškálneho roka 2020/21 nový rekord 127,9 miliardy GBP (141,21 miliardy eur). Počas týchto mesiacov boli totiž reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie nového koronavírusu najprísnejšie.Bratislava 22. júla - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pristúpil k personálnej zmene vo vedení Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Novým ústredným riaditeľom sa stal Marcel Suchár. Vo funkcii tak vymenil dlhoročnú šéfku inšpekcie Nadeždu Machútovú. Sulík sa pri tomto rozhodnutí odvolal na to, že zdravé podnikateľské prostredie je jednou z priorít nového vedenia ministerstva. Od nového šéfa inšpekcie očakáva na jednej strane zachovanie ochrany práv spotrebiteľov, zároveň aj zmenu prístupu k podnikateľom.Londýn 22. júla - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) investovala za prvých šesť mesiacov tohto roka rekordných viac než 5 miliárd eur. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, v dôsledku čoho banka zvýšila investície, aby podporila poškodené ekonomiky.Rím 22. júla - Talianska vláda v stredu večer schválila dodatočné výdavky vo výške 25 miliárd eur. Je to tretia veľká injekcia na podporu tretej najväčšej ekonomiky eurozóny, ktorú zdecimovala pandémia nového koronavírusu. Nový stimul bude zahŕňať ďalšie pôžičky a povedie k zvýšeniu rozpočtového deficitu Talianska v roku 2020 na 11,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Verejný dlh Talianska sa tak v tomto roku zvýši na 157,6 % HDP.Brusel 23. júla - Európsky parlament (EP) požaduje zmeny v návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie, na ktorom sa dohodli členské štáty. EP vo štvrtok odhlasoval rezolúciu výraznou väčšinou 465 k 150. Varuje v nej, že poslanci rozpočet neschvália, ak by mali hlasovať o aktuálnom návrhu, a požaduje rokovania o jeho zlepšení.Brusel 23. júla - Zlepšovanie nálady v ekonomike EÚ a eurozóny sa v júni zintenzívnilo. Po slabom zvýšení v máji index ekonomického sentimentu (ESI) medzimesačne rekordne vzrástol. ESI pre eurozónu stúpol o 8,2 bodu na 75,7 bodu a pre celú EÚ o 8,1 bodu na 74,8 bodu, uviedla vo štvrtok EK. V marci a apríli zaznamenal tento ukazovateľ z dôvodu koronakrízy rekordné prepady.Bratislava 24. júla – Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila Slovensku rating na doterajšej úrovni "A+", ale súčasne zmenila stabilný výhľad na negatívny. Hodnotenie agentúry podľa Ministerstva financií (MF) SR realisticky odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko ocitlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.