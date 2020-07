dnes 17:31 -

Vyjadrenie: Ministerstvo financií: Zabraňujeme šíreniu hoaxov

Bratislava 22. júla (TASR) - Internetom sa od utorka šíri infografika RTVS s názvom „Balík ekonomickej pomoci na obyvateľa“, ktorá má navodiť dojem, ako málo peňazí získalo Slovensko v porovnaní s inými krajinami EÚ. Táto zavádzajúca správa vyšla práve v čase zverejnenia výsledkov rokovaní po samite v Bruselu. Je to hoax, voči ktorému sa Ministerstvo financií SR dôrazne ohradzuje.

Spomenutá grafika RTVS totiž pochádza z príspevku RTVS z 27. júna 2020, odráža vtedajšiu štátnu pomoc vo vybraných krajinách v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu a nemá absolútne žiadny súvis s výsledkami bruselskému samitu a s tým, koľko dostaneme z balíka fondu obnovy, resp. zo sedemročného rozpočtu Európskej únie na roky 2021 – 2027.

Celkové príjmy z EÚ rozpočtu (súčet sedemročného rozpočtu MFF 2021 – 2027 a Nástroja pre novú generáciu NGEU 2021 – 2023) predstavujú pre Slovensko sumu 26,1 miliardy eur. Naopak, odvody do rozpočtu EÚ za Slovensko sú vo výške 8 miliárd eur – ide o sumu, ktorou prispejeme do rozpočtu EÚ v rokoch 2021 – 2027. Čistá rozpočtová pozícia teda predstavuje plus 18,1 miliardy eur a je historicky najvyššia (v rokoch 2014 – 2020 to bolo 14,4 miliardy eur, 2007 – 2013 11,5 miliardy eur).

Zároveň platí, že Slovensko získa z krajín EÚ po Estónsku a Lotyšsku najviac finančných prostriedkov na obyvateľa v rámci alokácie z kohéznej politiky EÚ na roky 2021 – 2027 v bežných cenách. Na jednu osobu to v prepočte vychádza 2354 eur; pre porovnanie: Maďarsko – 2290 eur, Česká republika – 1971 eur, Poľsko – 1932 eur.

Ministerstvo financií zverejňuje tieto informácie s cieľom zabrániť klamlivým informáciám, tzv. hoaxom, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach!TASR o tom informoval Róbert Buček z tlačového odboru Ministerstva financií SR.