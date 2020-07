NROZP v SR očakáva diskusiu o príspevkoch na opatrovanie a asistenciu

dnes 15:01 -

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) v SR očakáva čo najskoršie začatie diskusie s ministerstvom práce o pripravovanej reforme príspevkov na opatrovanie a osobnú asistenciu. "Veľmi potrebujeme sľúbenú diskusiu s ministerstvom, lebo teraz dostávame informácie o jeho zámeroch len prostredníctvom médií a nemáme priestor na vzájomné vysvetľovanie stanovísk v priamej diskusii," povedal predseda NROZP v SR Branislav Mamojka.

Pripomenul, že ministerstvo plánuje diskusiu o zmenách uzavrieť na jeseň. "Obávame sa, že na diskusiu o takej náročnej téme bude málo času i príležitostí aj vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorých už boli zrušené stretnutia iniciátorov petície za zachovanie osobnej asistencie a predstaviteľov organizácií osôb so zdravotným postihnutím s predstaviteľmi ministerstva," doplnil.

Osobná asistencia sa podľa jeho slov osvedčila ako účinný nástroj na zvyšovanie nezávislosti ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Nevylučuje diskusiu o možnostiach jej zlepšenia. "Sme presvedčení, že jej zrušenie alebo zásadné obmedzenie by viedlo k výraznému zhoršeniu kvality života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím," uzavrel.

Rezort práce pripravuje niekoľko zmien pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Chce otvoriť verejnú diskusiu o nastavení príspevkov. Vláda však nechce rušiť alebo znižovať príspevok na osobnú asistenciu. Diskusia o zmenách by sa mala skončiť do jesene tohto roka, na jar budúceho roka by sa mala pripraviť legislatíva tak, aby mohla platiť od júla budúceho roka.

"Ak si niekto myslel, že či nemáme náhodou zámer zrušiť asistentské príspevky, alebo ich prípadne znižovať na úroveň opatrovateľského príspevku, tak náš zámer je opačný. Zvyšovať opatrovateľský príspevok tak, aby sme našli spravodlivú mieru toho, aby za rovnakú diagnózu každý mal nárok na rovnaké peniaze," povedal minister Milan Krajniak (Sme rodina).