Rakúskym firmám sa v časoch koronavírusu darí nadpriemerne dobre

Analýza Coface Länder- und Branchenrisikobewertung sa zverejňuje kvartálne. Klasifikácia sa zakladá na možných stratách a bankrotoch v krajine. V najnovšej analýze dostalo až 71 zo 162 krajín horší rating, vrátane Nemecka.

Novým koronavírusom sú v Rakúsku zasiahnuté najmä automobilový priemysel, pôdohospodárstvo, potravinárstvo, chemický priemysel a obchod. Automobilová branža dostala dokonca hodnotenie "veľmi vysoké riziko".

Spracovateľský priemysel v Rakúsku nebol prakticky postihnutý zhoršeným dopytom a zatvorením tovární. Aktuálne prieskumy názorov firiem z tejto branže ukázali, že "tie najhoršie časy sa skončili a nastúpilo zotavenie". Coface však upozorňuje, že zotavenie bude pomalšie a pomalšie.

Rýchlosť celkového zotavenia v Rakúsku brzdia viaceré faktory, predovšetkým pretrvávajúca neistota z ďalšieho vývoja pandémie nového koronavírusu, ktorá tlmí spotrebiteľské výdavky Rakúšanov. Navyše táto neistota spôsobila pozastavenie firemných investícií. Výpadky v produkcii niektorých sektorov, najmä v službách a spracovaní surovín, nebude možné vyrovnať.

Opatrenia centrálnych bánk, najmä zvýšením štátnej zadlženosti, od apríla prispeli k stabilizácii finančných trhov a zachovaniu výrobných kapacít. Podľa Coface však problémy s pracovnou silou a hotovostným tokom len oddialili.

Coface v tomto roku počíta s poklesom globálneho hospodárstva o 4,4 %, v roku 2021 však má už dôjsť k rastu hrubého domáceho produktu (HDP) o 5,1 %. Rakúsku by sa malo dariť nadpriemerne. "Vychádzame z toho, že HDP v Rakúsku tento rok klesne o 5,2 %, v budúcom roku to vyzerá na rast o 4,8 %," hovorí Daly. Predpokladom je však to, že tento rok už nepríde druhá vlna nového koronavírusu. "Prakticky neexistuje žiadna ekonomika, ktorú by COVID-19 v nejakej forme negatívne neovplyvnil," dodal Daly.