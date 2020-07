Cena zlata stúpa,  kedy nakupovať drahý kov?  

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:34 -

Zlato je zatiaľ v tomto roku až o 19 % vyššie, pomáhajú mu nižšie úrokové sadzby a stimuly centrálnej banky. Zlato sa zvyčajne považuje za „bezpečné útočisko“ v čase neistoty, pretože je menej volatilné ako iné investície, napríklad akcie. Kov sa navyše hýbe inverzne k americkému doláru. Súčasný stav je ale mierne odlišný. Aj keď počet nových prípadov ochorenia na Covid-19 rastie, a zhoršili sa ekonomické údaje, akciové trhy pokračovali v rally. „Zlato ťahá neistota,“ uviedol Cameron Alexander z Refinitiv a poukázal na stále sa zvyšujúcu pandémiu. „Akciám sa však stále darí veľmi dobre,“ poznamenal. Keďže sa trhy koncom marca prepadli, zlato tiež utrpelo výpredaj, pretože investori sa ponáhľali uvoľniť hotovosť. Odvtedy sa však kupujúci vrátili k zlatu. Podľa údajov BlackRock iShares sa doteraz tento rok investovalo do fyzických fondov na obchodovanie so zlatom (ETF) približne 12 miliárd dolárov.

Odborníci predpovedajú, že zlato má pred sebou obdobie vyšších výkyvov. Minulý mesiac sa aj Bank of America pridala k „historicky najvyššej “ predpovedi keď uviedla, že drahý kov môže dosiahnuť 3 000 dolárov za uncu. Komoditný stratég BofA Securities Michael Widmer povedal, že nárast bude podporovaný pretrvávajúcou globálnou neistotou - aspoň v najbližších rokoch. „Momentálne existuje veľa problémov," povedal Widmer pre CNBC. Tento býčí výhľad naznačuje vysoké potenciálne výnosy. S cenami už na viacročných maximách sú však vstupné náklady tiež nezanedbateľné. To vyvoláva otázku, kedy zlato kúpiť. Albert Cheng, generálny riaditeľ spoločnosti Singapore Bullion Market Association, povedal, že otázka by sa mala preformulovať z „kedy“ na „koľko?“

„Na kúpu zlata neexistuje vhodný čas," uviedol Cheng, ktorý do konca roka predpokladá cenu na 2 000 dolároch za uncu. „Každý investor by mal mať vo svojom portfóliu nejaké zlato.“ Finanční poradcovia zvyčajne odporúčajú prideliť zlato od 1 do 5% celkového portfólia jednotlivcov. Cheng povedal, že by sa mohol posunúť vyššie z 5% na 15%. „Zlato zostáva veľmi malou časťou portfólia väčšiny ľudí. Ale aj nárast o 1 až 2 % môže mať obrovský dopad,“ uviedol Alexander z Refinitiv.

Ako investovať?

V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov, ako drahocenný kov držať na investičné účely. „Investori by sa mali najprv rozhodnúť, prečo chcú vlastniť zlato,“ povedal Thomas Taw, vedúci investičnej stratégie APAC iShares v BlackRock. „Je to pre potenciál návratnosti alebo diverzifikáciu portfólia?“ Potom by ste sa mali oboznámiť s rôznymi možnosťami a súvisiacimi rizikami, uviedol.

Fyzické zlato

Fyzické zlaté tyče a mince sú najtradičnejším spôsobom, ako vlastniť zlato. "Je veľmi likvidné, je ľahké kúpiť ho na jednom mieste a predať na inom mieste," uviedol Alexander. Fyzické zlaté aktíva sa teraz dajú kúpiť v bankách, okrem iného, ​​ale kupujúci by si mali byť vedomí dodatočných nákladov na poistenie a skladovanie.

ETF / ETC

Fondy obchodované na burze a komodity obchodované na burze sú nástroje, ktoré vám umožňujú sledovať podkladovú cenu zlata bez toho, aby ste museli fyzicky držať aktívum.

Akcie súvisiace so zlatom

Spoločnosti priamo spojené so zlatom, ako sú napríklad firmy zaoberajúce sa ťažbou alebo produkciou zlata, sú ďalším spôsobom držania zlata, pretože majú tendenciu odrážať jeho výkonnosť. Sú však tiež citlivé na výkyvy na akciových trhoch.

Alternatívy

Sem patria napríklad kryptomeny kryté zlatom, alebo devízové obchody. Tieto nástroje ale zvyčajne využívajú skúsenejší investori.