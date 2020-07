Nádeje na dohodu o fonde obnovy podporili talianske dlhopisy

dnes 11:16 -

Návrh fondu obnovy, ktorý by mal štátom najviac zasiahnutým koronakrízou poskytovať granty, je hlavným dôvodom posilňovania dlhopisov štátov južnej Európy už od mája. Na samite lídrov EÚ, ktorý mal pôvodne trvať dva dni, od piatka (17. 7.) do soboty (18. 7.), no predĺžil sa do pondelka, požadujú fiškálne konzervatívne štáty na čele s Holandskom zníženie celkového objemu grantov a ich podmienenie ekonomickými reformami.

Podľa posledných mediálnych správ sa zdá, že lídri EÚ by mohli dosiahnuť dohodu ešte tento týždeň. Agentúra Bloomberg uviedla, že takzvané "šetrné" štáty sú ochotné akceptovať zníženie celkového objemu grantov na 390 miliárd eur z pôvodne navrhovaných 500 miliárd eur.

Výnosy 10-ročných talianskych vládnych dlhopisov v pondelok na sekundárnom trhu padli až na 1,19 %, čo bolo najmenej od 9. marca. To znamená, že už vymazali väčšinu z nárastu spôsobeného výpredajom po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, v dôsledku ktorého sa dostali až na 3 %. V pondelok predpoludním klesli o 4 bázické body na 1,21 %.

Riziková prirážka na 10-ročné talianske dlhopisy voči nemeckým klesli na 163 bodov, čo bolo najmenej od konca marca.

Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov naopak vzrástli o 2 bázické body na -0,44 %.