Banky zarábali aj napriek pandémii. Týždeň vo svete

Výsledky sú lepšie, ako sa čakalo

Z 500 amerických spoločností reportovalo zatiaľ svoje výsledky za 2Q necelých 10 %. V prvom týždni to boli veľké bankové domy ako Citi Group, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo či Bank of America. Všetky, s výnimkou Wells Fargo, potvrdili, že počas 2. kvartálu kompenzovali výpadok príjmov rastom na iných produktoch. Zdravie amerických bankových domov je dôležité pre celý finančný systém. Ak by banka podobných rozmerov smerovala do bankrotu, mohol by sa zopakovať rok 2009, kedy skrachoval Lehman Brother. Tento scenár nechce nikto opakovať. Firmy, ktoré doteraz ohlásili výsledky, zverejnili vyšší zisk v priemere o 15 % než naznačovali odhady. V USA sa očakáva medzikvartálny pokles ziskov o 44 %. Pre celkový výsledok budú dôležité príjmy z energetického sektora, pretože zníženie mobility viedlo k poklesu cien ropy a americkí producenti zatvárali ropné vrty. Druhým dôležitým sektorom sú firmy z priemyselnej výroby. Pandémia narušila dodávateľsko-odberateľský reťazec a dopyt výraznejšie poklesol. Naopak, zdravotníctvo či technologický sektor by mali očakávania prekonať, keďže boli zasiahnuté len minimálne.







Peniaze tečú do ozdravných opatrení

Vo štvrtok zasadala ECB a potvrdila pokračovanie v pandemickom programe nákupu aktív (PEPP). Trvať bude minimálne do júna 2021 a celkovo by ECB mala nakúpiť aktíva v objeme 1 350 mld. eur. Znižovanie nákupov sa začne, keď rada guvernérov vyhodnotí, že sme prekonali kritické obdobie pandémie a inflácia bude opäť smerovať k 2 %. Úrokové sadzby ostávajú naďalej na nule. Obe z týchto opatrení majú zabezpečiť, aby podmienky boli dostatočne voľné a výhodné na poskytovanie úverov firmám a spotrebiteľom. Aj vďaka týmto opatreniam vzrástol celkový objem úverov nefinančným inštitúciám o 5,5 %. Od začiatku programu PEPP narástli aktíva ECB o viac ako 1/3. Znamená to, že ECB „vytlačila“ do ekonomiky o 33 % viac eur, ako ich bolo v tej istej ekonomike pred pandémiou. Najväčší objem z týchto „novovytlačených“ peňazí končí v štátnych rozpočtoch a krajiny z nich financujú ozdravné opatrenia. Treba ale zdôrazniť, že je to za cenu zvýšeného štátneho dlhu, ktorý bude potrebné v budúcnosti zaplatiť.

Výsledková sezóna pod drobnohľadom

Počas nasledujúcich dní uvidíme len výsledky indexu nákupných manažérov z EÚ (PMI). Záver týždňa ukáže, ako sa v USA darí predajom domov. Pozornosť investorov sa tak naďalej sústredí najmä na prebiehajúcu výsledkovú sezónu. Cenami akcií môžu zahýbať nečakané prekvapenia.



Dominik Hapl

Autor je analytik Across Private Investments, Svet otvorených možností